Laki, brzinski doručak za samo 15min: Ruski uštipci, mekani a i sočni kao duša (recept)

Laki, brzinski doručak i to za samo 15min – ruski uštipci, mekani a i sočni kao duša.

Ruski uštipci – laki, brzinski doručak.

Jedan super jednostavan recept za uštipke. Mogu se jesti kao slana ili slatka varijanta u zavisnosti od namaza što ih verovatno čini jednim od omiljenih izbora za doručak.

Sastojci:

– 4 jaja

– 500 g jogurta

– 500 g brašna

– 1 kesica praška za pecivo

Priprema:

Umutite jaja, pa dodajte jogurt. Sjedinite, pa sipajte malo soli i prosejano brašno sa praškom za pecivo. Lepo promešajte, pa nauljite kašiku i vadite uštipke, pa sipajte u šerpu sa dosta ulja.

Pržite i vadite na ubrus da se ocede.

Ovaj recept za ruske uštipke savršen je izbor za sve koji žele brz, ukusan i izdašan doručak bez mnogo komplikovanja. Gotovi su za samo 15 minuta, a zahvaljujući jednostavnim sastojcima koje većina ima kod kuće, mogu se pripremiti u bilo kom trenutku. Posebna prednost je to što se mogu poslužiti u slanoj ili slatkoj varijanti, pa će zadovoljiti različite ukuse ukućana.

Lagani, mekani i sočni, ovi uštipci idealni su za užurbana jutra, vikend doručke ili čak brzu večeru. Ako želite dodatni šmek, možete ih poslužiti sa sirom, kajmakom, ajvarom, džemom ili medom.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(kurir.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com