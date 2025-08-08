Lako ih je spremiti, teško im je odoleti: Prženice na malo drugačiji način, 1 sastojak im daje specifičan ukus

Postoji jedan jednostavan sastojak koji može da podigne ukus prženica na sasvim novi nivo

Prženice se najčešće služe za doručak i odličan su način da se iskoristi stari hleb od prethodnih dana.

Za njihovu pripremu je potrebno malo sastojaka koje već imate kod kuće, ali recept za ove prženice se razlikuje od ostalih.

Tajna je u jednom sastojku koji im daje specifičan ukus kom nećete moći da odolite. Ovako spremljene ih možete jesti i sa slanim i sa slatkim namazima.

Sastojci:

1 vekna starog hleba

3 jaja

200 ml mleka

so

100 gr putera

Priprema:

Jaja, mleko i malo soli sjedinite u dubokom tanjiru. Hleb isecite na kriške, pa svaku krišku umočite u smesu od jaja i mleka.

Tiganj zagrejte, pa dodajte jedan komad putera i kada se otopi pažljivo spušajte natopljene kriške.

Pržite ih s obe strane, a kada dobiju zlatnu boju znaćete da su gotove.

Tanjir obložite papirnim ubrusom, pa tu spušajte prženice kako bi se ocedile od viška masnoće. Sa puterom su mnogo ukusnije nego kada ih pravite na već poznati način na ulju. A neće biti ni masne.

Služite ih tople uz džem, krem, suvomesnate proizvode ili sirni namaz. Izbor je na vama.

Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com