Lazanje od tikvica koje su lakše od klasičnih, a jedan sastojak im daje ukus zbog kog ćete tražiti repete

Lazanje od tikvica spremate za sat vremena, bez mesa i bez muke. Probajte recept koji jednim trikom dobija pun ukus i hrskavu koricu.

Lazanje od tikvica imaju jednu prednost koju klasične nemaju: ne padate u san posle ručka. Sezona tikvica je tu, a to znači da možete da napravite italijansko jelo koje je lagano, sito i gotovo za sat vremena. Tajna pravog ukusa nije u siru, nego u jednom koraku koji većina preskoči. O njemu malo niže.

Zašto su letnje lazanje bolji izbor od onih sa mesom

Meso i debeli sloj sosa od paradajza čine klasične lazanje teškim. Tikvice imaju oko 17 kalorija na 100 grama i puno vode, pa jelo ostaje sočno, a ne masno. Dobijate punu teksturu, kremasti bešamel i tri vrste sira, bez osećaja da ste pojeli ciglu. Za one koji prate unos kalorija, ovo je razlika između dremke i šetnje posle ručka.

Sastojci koji vam trebaju

Za pripremu računajte oko 15 minuta, a za pečenje oko sat vremena. Evo šta kupujete za lazanje od tikvica:

250 g listova za lazanje

2 srednje tikvice

300 g rikota sira

200 g mocarele

50 g rendanog parmezana

maslinovo ulje, so, biber i sveži bosiljak

Za bešamel vam treba 50 g putera, 2 kašike brašna, 500 ml mleka, prstohvat muškatnog oraščića, so i biber.

Koji jedan sastojak menja sve

Muškatni oraščić. Prstohvat sveže rendanog oraščića u bešamelu pretvara običan beli sos u nešto što miriše na pravu italijansku trattoriju. Bez njega je sos samo gust i bled. Sa njim dobija toplinu koju odmah osetite. To je razlog zbog kog gosti pitaju za recept.

Priprema korak po korak

Počnite od bešamela. Istopite puter, dodajte brašno i mešajte minut do dva. Polako sipajte mleko i stalno mešajte žicom da ne dobijete grudvice. Začinite solju, biberom i muškatnim oraščićem, pa kuvajte na laganoj vatri pet do sedam minuta dok se ne zgusne.

Dok se sos krčka, operite tikvice i isecite ih po dužini na tanke kriške. Premažite ih maslinovim uljem, posolite i kratko ispecite na vrelom tiganju, oko dva do tri minuta sa svake strane. Ovaj korak isuši višak vode iz tikvica, pa lazanje na kraju neće biti vodnjikave. To je greška broj jedan kod ovog jela.

Sad slažete slojeve. Dno posude premažite bešamelom, stavite listove za lazanje, pa kriške tikvica. Pospite rikotu kašikom, prelijte bešamelom i dodajte seckanu mocarelu i koji list bosiljka. Ponavljajte dok ne potrošite sve.

Kako da dobijete zlatnu, hrskavu koricu

Završni sloj mora biti bešamel, pa preko njega obilno rendani parmezan. Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni, oko 35 do 40 minuta, dok korica ne porumeni. Najvažniji deo dolazi na kraju: pustite lazanje da odstoje deset minuta pre sečenja. Ako ih sečete odmah, slojevi se rasture i dobijate kašu na tanjiru.

Sa čime da poslužite ove bezmesne lazanje

Dovoljan je tanjir zelene salate sa malo limuna i maslinovog ulja. Tikvice su blagog ukusa, pa im kiselina iz limuna daje svežinu. Čaša belog vina i imate kompletan letnji ručak. Ostatke slobodno podgrejte sutradan, jer lazanje od tikvica su tada još ukusnije.

Koji sir vi ne biste izostavili iz svojih lazanja, i da li ste ikada probali da im dodate muškatni oraščić?

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