Meka kao duša i gotova za 20 minuta: Lažna pita sa sirom bez mešenja kora koja uvek uspeva!

Lažna pita sa sirom gotova za 20 minuta, mekana i sočna kao da je pravljena od jutros. Probajte trik sa kiselom vodom.

Lažna pita sa sirom rešava onu čuvenu muku svake domaćice kad su gosti skoro na vratima: nemate vremena, a hoćete da iznesete nešto domaće i mirisno na sto. Glavna tajna ovde nisu čak ni kupovne kore, nego jedna jedina kašika kisele vode koju većina žena zaboravi da sipa u preliv.

Tu zapravo sve mi grešimo. Smutimo jaja, jogurt i ulje, zalijemo kore i posle se čudimo što je pita odozgo gumena, a dole gnjecava i mokra. Kisela voda u prelivu menja sve. Oni njeni mehurići podignu jaja i naduvaju kore iznutra, pa pita ispadne vazdušasta i mekana – baš kao ona prava, starinska.

Zašto baš mineralna, a ne obična voda?

Obična voda sa česme će vam samo razvodniti i upropastiti preliv. Sa druge strane, gazirana mineralna voda sa jakim mehurićima radi potpuno suprotnu stvar, ona onaj gusti jogurt pretvori u laganu penu koja uđe između svakog lista i podiže kore dok se pita peče. Sipajte malo jače gaziranu vodu, poput Knjaz Miloša, i videćete razliku već posle deset minuta u rerni.

Sastojci za tepsiju od 30 sa 25 centimetara

500 grama gotovih kora za pitu (jufke iz frižidera, ne zamrznute)

400 grama belog sira, ne previše slanog

3 jajeta

200 mililitara jogurta

100 mililitara ulja

150 mililitara mineralne vode

prstohvat soli

Kako se pravi ova brza pita – korak po korak

Prvo i najvažnije: upalite rernu odmah na 220 stepeni. Zaboravite na onih standardnih 180 kako piše u većini recepata. Ovoj lažnoj piti treba ozbiljan udar toplote u prvih osam minuta, da kore ne bi popile sav preliv i postale gnjecave.

U činiji dobro izmutite jaja, pa dodajte jogurt, ulje, kiselu vodu i so. Tek na samom kraju lagano umešajte izgnječeni sir – trik je da ostanu oni krupniji komadići koji će se posle lepo topiti u svakom zalogaju.

Podmažite tepsiju sa malo ulja, pa stavite prvu koru celu da prekrije dno. Prelijte je jednom velikom kutlačom smese, tek da bude umereno mokra, nikako da pliva u njoj.

Drugu koru samo lagano zgužvajte rukama u labavu loptu, razvucite je preko one prve, pa ponovo prelijte. Radite tako naizmenično sve dok ne potrošite sve kore. Za sam kraj obavezno ostavite jednu celu, ravnu koru – nju odozgo premažite samo žumancetom umućenim sa kapljicom vode, bez sira.

Kada se smanjuje temperatura?

Čim prođe prvih osam minuta na 220 stepeni, smanjite rernu na 180 i pecite pitu još jedno deset do dvanaest minuta. Korica odozgo mora da dobije onu lepu, tamno-zlatnu boju, a na samim ivicama slobodno neka bude i malo reš pečena. Nemojte nipošto da je vadite dok je još bleda! Ako požurite, sredina pite će ostati živa i sluzava, i onda vam je sav trud propao.

Najveća greška koju skoro svi pravimo

Najčešće sečemo pitu čim je izvadimo iz rerne. Tada sva para izađe za tridesetak sekundi, listovi se slegnu i ono što je u rerni bilo vazdušasto i bogato, odjednom postane gnjecavo.

Budite strpljivi i sačekajte sedam-osam minuta. Prekrijte pitu čistom kuhinjskom krpom i tek onda uzmite nož. Tako će se vlaga ravnomerno rasporediti unutra, pa će svako parče imati onaj fini, sočni sjaj u sredini, a korica će ostati savršeno hrskava.

Šta je zapravo lažna pita sa sirom?

Pod ovim imenom se krije brza pita od gotovih kora koje ne morate pažljivo da ređate niti da razvijate oklagijom. Kore se jednostavno lome ili gužvaju rukama, a zatim prelivaju bogatom smesom od jaja, jogurta i mineralne vode. Peče se svega dvadesetak minuta, a po ukusu i teksturi uspešno imitira pravu, starinsku domaću pitu oko koje inače ima mnogo više posla.

Šta raditi ako u frižideru nemate jogurt?

Odlična zamena je kisela pavlaka razređena sa dve kašike mleka. Pošto ona daje malo masniju i sočniju sredinu, slobodno smanjite količinu ulja u receptu za otprilike dvadesetak mililitara. Samo vodite računa da ne koristite onu gustu pavlaku za kuvanje – ona je previše teška, pa preliv neće moći lepo da prođe između kora.

Isprobajte ovu verziju već za vikend, pa nam javite utiske. I pišite nam u komentarima – koja je vaša glavna tajna da vam lažna pita sa sirom uvek uspe i da li ste i vi godinama pravili istu grešku sa prelivom?

Da li se lažna pita sa sirom može praviti od zamrznutih kora?

Može, ali ih prethodno potpuno odmrznite na sobnoj temperaturi i pokrijte vlažnom krpom da ne ispucaju dok ih lomite

Koliko se dugo čuva lenja pita sa sirom?

Dva dana na sobnoj temperaturi pod krpom, ili tri dana u frižideru u zatvorenoj posudi. Podgrejte je u rerni, nikako u mikrotalasnoj

Mogu li da koristim feta sir umesto belog?

Možete, ali ga prvo isperite hladnom vodom i smanjite so u prelivu, jer je feta znatno slanija od domaćeg belog sira

