Lenja pita ali sa sirom – nema razvlačenja kora, gotova je za 5min a nema ukusnije od nje.

Za ovu jednostavnu pitu sa sirom nije potrebno mnogo – ni sastojaka, a ni truda. Sve što treba jeste da u jednoj činiji pomešate osnovne namirnice koje već imate kod kuće, bez razvlačenja kora ili čekanja da testo naraste.

Testo se pravi za svega pet minuta, nakon čega se izliva u pleh i odmah stavlja da se peče. Dok se rerna brine o svom delu posla, vi imate vremena da se odmorite – ili pripremite salatu.

Pita izlazi iz rerne mekana, sočna i puna ukusa, sa zlatnom koricom i bogatim punjenjem od sira. Savršena uz jogurt ili kiselo mleko, prenosi esperso.co.rs.

Sastojci:

– 3 jaja

– 200 ml jogurta

– 100 ml mleka

– 80 ml ulja

– 80 g brašna + 1 prašak za pecivo (15 g)

– 350 g sira (domaćeg, feta ili po želji)

– 1 kašičica soli

– Susam za posipanje (po želji)

Priprema:

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

