Lenja pita sa sirom – kore vam ne trebaju, a gotova je za 10min i nema ništa bolje od nje.
Jedna jednostavna pita sa sirom za koju nije potrebno mnogo – ni sastojaka, a ni truda. Sve što treba jeste da u jednoj činiji pomešate osnovne namirnice koje već imate kod kuće, bez razvlačenja kora ili čekanja da testo naraste.
Testo se pravi za svega pet minuta, nakon čega se izliva u pleh i odmah stavlja da se peče. Dok se rerna brine o svom delu posla, vi imate vremena da se odmorite – ili pripremite salatu.
Pita izlazi iz rerne mekana, sočna i puna ukusa, sa zlatnom koricom i bogatim punjenjem od sira. Savršena uz jogurt ili kiselo mleko, prenosi esperso.co.rs.
Sastojci:
– 3 jaja
– 200 ml jogurta
– 100 ml mleka
– 80 ml ulja
– 80 g brašna + 1 prašak za pecivo (15 g)
– 350 g sira (domaćeg, feta ili po želji)
– 1 kašičica soli
– Susam za posipanje (po želji)
Priprema:
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(YouTube/Uradi Sama- Ideje za kreativce)
