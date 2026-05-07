Testo vam se lepi? Dodavanje brašna nije rešenje – ova stara caka je provereno najbolja

Saznajte zašto brašno nije rešenje za lepljivo testo. Ova stara caka provereno pomaže da svaki put dobijete savršeno meko testo bez muke.

Nema potrebe da dodajete gomilu brašna čim primetite da vam se lepljivo testo hvata za dlanove.

Tako ćete samo dobiti pogaču koja je sutradan tvrda kao kamen i potpuno bezukusna.

Iskusne žene koje godinama mese hleb imaju mnogo bolju foru koja ne kvari recept, a ne zahteva ni gram dodatnog brašna.

Sve što treba da uradite je jedan mali potez pre nego što uopšte dodirnete testo, a rezultat će vas ostaviti bez teksta.

Trik sa uljem

Umesto da posegnete za brašnom, namažite ruke i radnu površinu sa par kapi ulja.

Tanki sloj masnoće stvara zaštitni film i sprečava da se testo zalepi, a pritom mu daje dodatnu elastičnost.

Ovaj trik koriste i profesionalni pekari, jer testo ostaje glatko, a krajnji proizvod mekši i ukusniji.

Dakle, sledeći put kada se pitate zašto vam se testo lepi, setite se da rešenje nije u brašnu, već u ulju.

Odmaranje testa

Još jedna alternativa je da testo ostavite da odmori 10–15 minuta pre oblikovanja. Tokom tog vremena gluten se opušta, a testo postaje podatnije.

Ako radite sa kvascem, ovo odmaranje je i prirodan deo procesa, pa ga ne preskačite.

Takođe, možete koristiti silikonsku podlogu – ona je praktična, lako se pere i sprečava lepljenje bez dodatnih trikova.

Pametni trikovi za savršen rezultat

Kada vidite da vam se lepljivo testo i dalje otima kontroli, nemojte panično dodavati brašno jer je strpljenje ključ uspeha.

Pustite ga da odmori još nekoliko minuta ili isprobajte trik sa uljem i videćete kako postaje mekano, glatko i savršeno za oblikovanje pod rukom.

Ovi mali, ali pametni saveti čine ogromnu razliku jer dobra kuhinja uvek počinje od sitnih trikova koji olakšavaju posao.

Vaše pecivo će zahvaljujući ovome ostati vazdušasto i sveže satima nakon pečenja, baš onako kako treba.

Zašto se testo zapravo lepi?

Najčešći razlozi su prevelika količina vlage u sastojcima ili to što niste dali dovoljno vremena glutenu da se razvije i poveže smesu.

Da li je brašno uvek loše rešenje?

Mala količina neće pokvariti stvar, ali ako stalno sipate brašno dok se lepljenje ne zaustavi, budite sigurni da će vam pecivo na kraju biti pretvrdo.

Mogu li koristiti maslac umesto ulja?

Naravno, maslac će testu dati prelepu aromu i mekoću, mada je ulje često praktičnije rešenje jer je neutralnije i lakše se razmazuje po dlanovima.

