Lepše mafine od ovih nećete probati, prava rapsodija ukusa

Tražite li recept za savršen doručak ili užinu koji će uspeti baš svakome, bez obzira na kulinarsko iskustvo? Odgovor su ovi neodoljivi mafini čiji je recept toliko proveren da je uspeh zagarantovan svaki put! Lepše mafine od ovih sigurno nećete probati, rapsodija ukusa.

Sastojci:

2 jaja

0,5l mleka

4 dl šećera

4 dl ulja

1l brašna

1 prašak za pecivo

malo soli

6 kašika čokolade u prahu

Glazura:

200 grama čokolade za kuvanje

kašika ulja

Za posipanje:

šaka lešnika, a mogu i orasi, mleveni lan ili kokos

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom, dodajte mleko i ulje.

Pomešajte brašno, prašak za pecivo i čokoladu u prahu, dodajte u smesu i dobro izmiksajte.

Smesom napunite korpice za mafine tako da ostane 1 prst do vrha.

Mafini će se podići toliko da ostane dovoljno mesta za čokoladnu glazuru da ne iscuri napolje.

Pecite na 180 Celzijusa 15-16 minuta.

Dok se mafini peku, na pari otopite čokoladu sa malo ulja.

Kad je glazura potpuno glatka, sklonite je s pare da se malo prohladi.

Lešnike prepržite na tiganju i izdrobite u male komadiće.

Glazuru razlijte kašikom po mafinima i gore pospite lešnikom. Rapsodija ukusa, samo stavite na hladno da se čokolada stegne.

