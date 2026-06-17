Sarma u junu? Uz jedan tajni sastojak postaje lagani ručak savršen za vrućine

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Svi misle da je letnja sarma teška, ali uz jedan tajni sastojak postaje lagan ručak koji se vari za tili čas. Pogledajte trik koji menja sve!

Sarma u junu zvuči kao recept za težak dan i „napad“ na stomak, ali to je samo zato što je većina nas pogrešno sprema. Istina je da letnja sarma nije nemoguća misija – ona je zapravo kulinarski „spas“ za vrele dane, samo ako znate jedan ključni detalj.

Dok se svi znoje pored šporeta spremajući „tešku“ hranu, iskusni znaju da jedan jednostavan sastojak pretvara ovo jelo u lagan, osvežavajući obrok. Zaboravite sve što znate o zimskoj sarmi; evo kako da je prilagodite letu i uživate bez griže savesti.

Zaboravite na tešku zapršku

Sarma postaje „letnja“ onog trenutka kada iz nje izbacite masno svinjsko meso i tešku zapršku od brašna.

Tajna je u balansu.

Kada koristite lagano meso poput piletine ili ćuretine, dobijate jelo koje se vari brže nego sendvič.

SAVET: Umesto klasične zaprške, preko poređanih sarmi narendajte svež paradajz. On će tokom kuvanja pustiti sokove koji će jelo učiniti laganim, kiselkastim i neodoljivim – bez grama brašna i teških masnoća.

Ovako se sprema najlakša letnja sarma

Da bi jelo bilo pravi „letnji hit“, pratite ove korake:

Piletina ili ćuretina: Koristite mleveno belo meso umesto masne svinjetine.

Koristite mleveno belo meso umesto masne svinjetine. Tikvice u filu: Sitno narendana tikvica (dobro oceđena) daće filu neverovatnu sočnost.

Sitno narendana tikvica (dobro oceđena) daće filu neverovatnu sočnost. Sveže začinsko bilje: Ubacite pregršt sveže nane i peršuna direktno u meso.

Ubacite pregršt sveže nane i peršuna direktno u meso. Neutralisanje kiselosti: Listove kupusa obavezno isperite hladnom vodom ili potopite u vodu na 30 minuta.

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Zašto vas ova verzija neće „umoriti“?

Kada u ishrani smanjite unos teških životinjskih masti, telo vam odmah vraća kroz bolji osećaj energije.

Ova letnja sarma je nutritivno bogata, puna povrća i začina koji podstiču varenje, a ne usporavaju ga.

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Koliko se dugo kuva sarma od piletine?

Pošto je piletina mekša od svinjetine, dovoljno je 60 do 90 minuta na tihoj vatri.

Da li se oseti razlika u ukusu?

Razlika postoji, ali je pozitivna – ukus je mnogo „čistiji“, laganiji i osvežavajući zbog nane i paradajza.

Može li se ova sarma zamrznuti?

Može, ali je leti najlepša kada se pojede sveža, uz dodatak hladne pavlake ili kiselog mleka.

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