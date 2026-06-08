Srbi je potcenjuju, a leti spašava život: Jedan sastojak čini ovu supu kraljicom osveženja!

Letnja supa od jogurta i krastavca hladi telo za 10 minuta, bez šerpe i pare. Probajte trik sa svežom nanom i shvatićete zašto.

Trideset pet stepeni napolju, a vi razmišljate da li uopšte da palite ringlu. Tu letnja supa od jogurta i krastavca postaje spas, jelo koje se mnoge domaćice u Srbiji sete tek kad ih obori vrućina.

Priprema se za deset minuta, bez kuvanja, a u činiji završi hladnija od kompota iz frižidera. Suština nije u jogurtu. Suština je u jednom listu.

Zašto nana pravi razliku, a ne jogurt?

Možete vi da sipate najbolji jogurt i najhrskaviji krastavac, ali ako fali nana – to je samo obična čorba. Sveža nana je ono što ovu hladnu supu pretvara u lek za vrelinu.

Mentol iz listova „otvara“ čula i stvara onaj osećaj prave svežine na jeziku, kao kad popijete ledenu vodu sa limunom usred podneva. Bez nane, to je samo kiselkast jogurt sa krastavcem; pristojno, al’ zaboraviš čim pojedeš.

Ali, ubacite pet-šest sitno naseckanih listova nane i ista ta činija postaje spas. To je ono za čim svi u kući posegnu kad napolju „ubija“ sunce i kad ne možete da pogledate u šerpu sa toplom hranom.

Kako se sprema osvežavajuća supa bez ijedne ringle

Recept je kratak i prašta greške. Sve radite u jednoj činiji, kašikom, dok napolju cvrči asfalt.

500 ml gustog jogurta, hladnog iz frižidera

jedan veliki krastavac, oguljen i krupno rendan

dva čena belog luka, propasirana

pet do šest listova sveže nane, sitno iseckanih

kašika maslinovog ulja, so i malo bibera

Promešate sve, dolijete malo hladne vode ako volite ređe, i ostavite zdelu pola sata u frižider. Tih trideset minuta nije gubljenje vremena. Tada beli luk i nana puste aromu u jogurt, pa svaka kašika ima isti ukus, ne samo prvi zalogaj.

Greška koju prave i iskusne domaćice

Najveći problem je krastavac koji pliva u svojoj vodi. Ako ga narendate i odmah ubacite, za sat vremena supa bude vodnjikava i bezukusna.

Posolite rendani krastavac, ostavite deset minuta u cediljki i rukom iscedite višak tečnosti. Tek onda ide u jogurt. Tako gust ostane gust, a ukus se ne razblaži do nepostojanja.

Drugi propust je topao jogurt. Ova hladna čorba od jogurta ima smisla samo ako je sve ledeno pre nego što počnete.

Zato posudu, jogurt i krastavac držite u frižideru do poslednjeg trenutka. Beli luk dodajte umereno, jedan jak čen ume da nadjača celu supu i ostane u ustima do večeri.

Uz šta se služi kad napolju sunce prži?

Uz ovu supu ide samo parče domaćeg hleba i malo fete, i to je ceo ručak za dan kad ni roštilj ne možete da zamislite. Neko doda kockice lubenice za pravi slatko-slani šmek, a neko preko svega prelije malo ulja sa tucanom paprikom.

Leti nas sve muči ista muka – kako pregurati dan i ostati sit, a ne pregrejati se. Upravo tu ova letnja supa rešava pola problema i vraća snagu kad vrućina baci sve na kolena.

Može li letnja supa od jogurta da prenoći u frižideru?

Može, ali najbolja je istog dana. Posle 24 sata krastavac omekša i pusti vodu, pa supa izgubi svežinu i postane ređa.

Čime da zamenim svežu nanu ako je nemam?

Sveži kopar ili peršun daju drugačiju ali ukusnu aromu. Sušena nana nije dobra zamena jer nema onu rashlađujuću svežinu.

Da li jogurt može da se zameni kiselim mlekom?

Može, kiselo mleko daje ređu i blažu supu. Tada izostavite dodatnu vodu da ne bude previše tečna.

A vi, stavljate li nanu u hladnu supu ili imate svoj tajni začin koji je diže na viši nivo?

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