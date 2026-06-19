Letnji ručak gotov za 15 minuta: Savršen obrok koji najbolje prija kada je hladan

Letnji ručak za 15 minuta koji zasiti, a ne traži rernu po podne. Hladna grčka salata sa piletinom i jednim trikom. Probajte danas.

Letnji ručak za samo 15 minuta je spas kada pritisnu vrućine i kada pomisao na paljenje šporeta postaje prava noćna mora. Niko ne želi da provede vreme pored vrele rerne dok se stan pretvara u saunu.

Srećom, postoji rešenje koje ne podrazumeva ni dinstanje, ni teške lonce od kojih nam je još toplije. Ključ letnjeg uživanja krije se u brzom obroku čija tajna je u jednostavnom pravilu: što je hladniji, to je ukusniji.

Zaboravite na višesatno kuvanje – donosimo vam recept za savršen obrok koji hladi i ne opterećuje stomak.

Zašto je grčka salata sa piletinom najbolji izbor?

Muči vas ista stvar: želite lagan obrok, ali ste gladni već do tri popodne? Feta i paradajz osvežavaju, ali piletina je ta koja drži sitost do večere. Kockice mesa veličine dva centimetra savršen su balans – dovoljno velike da se osete u svakom zalogaju, a opet idealno izmešane sa maslinama.

Pravilo „hladne pripreme“:

Meso ispecite rano ujutru, dok je napolju još prijatnih 20 stepeni. Piletina se na tiganju peče svega 12 do 15 minuta uz minimalno ulja.

Savet: Slobodno iskoristite ostatke piletine od juče. Kada se ohladi i pomeša sa dresingom, niko neće primetiti razliku. Ovako dobijate kompletan obrok koji hladi i ne opterećuje stomak.

Trik sa hladnim dresingom od jogurta i nane

Maslinovo ulje i sok od limuna su klasika, ali leti deluju mlako i sve se razdvoji na dnu tanjira. Umesto toga napravite hladan dresing od kiselog jogurta i sveže nane. On obavije svaku kockicu, povezuje fetu i piletinu, i daje onu kremastu svežinu zbog koje obrok bez kuvanja deluje kao da ste se trudili pola sata.

Iseckajte desetak listova nane sitno, što sitnije to bolje. Promešajte sa jogurtom dok ne dobijete gustinu pavlake. Začinite i ohladite bar 10 minuta u frižideru pre nego što prelijete salatu, da se ukus nane otvori.

Sastojci za dve osobe

2 pileće grudi (oko 300 g), pečene i ohlađene

3 zrela paradajza, isečena na krupne kocke

1 veći krastavac, oguljen i narezan

150 g fete, izlomljene rukom na komade

šaka crnih maslina

pola crvenog luka, na tanke kolutove

200 g gustog kiselog jogurta

10 listova sveže nane

so, biber, malo origana

Kako da sklopite sve da povrće ne pusti vodu

Posolite paradajz tek na kraju, nikako na početku. Posoljen rano, paradajz za 20 minuta pusti svoju vodu i salata pliva. Fetu lomite prstima, nemojte je seći nožem, jer izlomljeni komadi bolje hvataju dresing. Piletinu dodajte poslednju, pa tek onda prelijte hladnim jogurtom sa nanom.

Poslužite odmah ili ostavite u frižideru sat vremena. Ohlađena, ova grčka salata sa piletinom je bolja, jer feta i nana stignu da se prožmu. To je onaj hladni letnji ručak koji vadite iz frižidera u dva popodne kad ni rernu nećete da palite, a osećate se kao da ste pošteno ručali.

Može li umesto pileće grudi i pečena batak file?

Može, batak je sočniji i ne isuši se kad ohladi. Samo skinite kožu pre sečenja na kockice.

Koliko dugo stoji grčka salata sa piletinom u frižideru?

Najbolja je istog dana, ali izdrži do 24 sata. Dresing dodajte tek pred jelo da povrće ne omekša.

Da li mogu da zamenim nanu nečim drugim?

Možete svežim peršunom ili koprom. Ukus je drugačiji, ali jogurt i dalje sve lepo poveže.

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