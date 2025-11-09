Ljuske jajeta dodaje svako jutro u kafu, kad vidite zašto uradićete isto – daje magičan ukus!

Ljuske jajeta sadrže kalcijum karbonat koji neutrališe kiseline. Kada se dodaju pre kuvanja ili u gotovu kafu, ukus postaje neverovatan.

Ljuske jajeta svi bacamo, a one su zapravo riznica korisnih minerala. Postoje teorije da je ona prepuna korisnih sastojaka – ima pregršt kalcijuma, gvožđa, bakra, mangana, cinka, fluora, fosfora i hroma. Ako dodate ljuske od jajeta u kafu dobićete uravnoteženiji i manje gorak napitak, efekat je magičan.

Moja svekrva ih je svakog jutra dodavala u kafu, a kada mi je objasnila zašto, odmah sam počela da radim isto. Rezultat? Kafa je postala blaža, ukusnija i prijatnija za stomak.

Zašto ljuske jajeta dodavati u kafu?

Prirodne kiseline u kafi često daju gorak ukus. Ljuske jajeta sadrže kalcijum karbonat koji neutralizuje te kiseline. Kada se dodaju u mlevenu kafu pre kuvanja ili u već pripremljen napitak, ukus postaje uravnoteženiji i manje gorak.

Kako se pripremaju ljuske jajeta?

Pravi se od organskih jaja. Operite ih, stavite u vrelu vodu i prokuvavajte 10 minuta. Ne koristite ljusku od sirovih jaja. Prokuvane ljuske osušite, stavite u rernu na 150 stepeni deset minuta. Na kraju ih izblendirajte. Prah čuvajte u frižideru. Dnevno uzimajte 1,5 do tri kašičice. Taj prah se dodaje u kafu – jednostavno i efikasno.

Dodatne koristi u domaćinstvu

Osim u kafi, korisne su i u bašti kao kompost bogat mineralima, za čišćenje kamenca, pa čak i za negu kože i kose.

Osušene sameljite u blenderu dok ne dobijete fini prah. Pomešajte ga sa sodom bikarbonom u odnosu 1:3, potom dodajte vodu ili sirće i ovom mešavinom možete čistiti zagorele šerpe ili plehove, kamenac na WC šolji i druge “uporne” naslage kod kojih obična sredstva za pranje ne pomažu.

Pune kalcijum-karbonata koji je dobar za biljke. Samo ih osušite i sameljite u prah ili koliko je god sitno moguće. Čuvajte prah u tegli kako bi vam uvek bio na dohvat ruke. Pomešajte ovaj prah s malo zemlje za cveće, i stavite na mesto gde je potrebno malo đubriva.

Da li je bezbedno?

Da – ako se pravilno operu i osuše, nema rizika. Važno je da se ne koriste sirove ljuske bez prethodne pripreme.

