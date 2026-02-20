Ljuta piletina sa medom i belim lukom koja će obradovati sve

Jednostavno, brzo i zdravo - baš kako treba. Ljuta piletina sa medom i belim lukom priprema se brže nego što traje dostava brze hrane.

Možete slobodno da zaboravite na dostavu hrane. Ova ljuta piletina sa medom i belim lukom je gotova za manje od 30 minuta, a njen ukus nadmašuje sve varijante brze hrane.

Znate onaj trenutak kada su svi gladni, a vi nemate pojma šta da skuvate? Naručivanje dostave zvuči primamljivo, ali dok vozač stigne na vrata, večera kod kuće već može biti spremna. I to ne bilo kakva – već ona koja će sve okupiti za stolom i tražiti još.

Jednostavno jelo sa kvalitetnim sastojcima

Glavni junak je piletina, najbolje domaća piletina bez antibiotika koja garantuje bezbednost i sočnost svakog zalogaja. Kada je jelo jednostavno, sve zavisi od kvaliteta sastojaka. Zato je uvek pametno birati lokalnu piletinu – onu za koju znamo odakle dolazi i koja je uzgajana bez antibiotika. Gotovo je za manje od pola sata, a ukus mu ozbiljno parira vašim omiljenim opcijama brze hrane.

To i slatko-ljuti balans meda i začina čine ovaj obrok večerom koja će se ponovo tražiti. Poslužite ukusne aromatične kockice piletine sa pirinčem, testeninom ili samo vašom omiljenom salatom.

Ono što je posebno lepo kod ovakvih recepata je to što ne zahtevaju previše planiranja ili vremena, koje na kraju napornog dana ne želimo da provedemo preko šporeta, već za stolom sa našim voljenima. Hrana, posebno ova aromatična piletina, najbolji je razlog da se svi okupimo, popričamo o tome kako je prošao dan i uživamo u trenutku, a vi možete uživati u ovom brzom i ukusnom receptu sa međimurskom piletinom i isprobati ga sa svojom porodicom.

Recept – Ljuta piletina sa medom i belim lukom

Sastojci:

600 g mešavine međimurskog pilećeg filea

1 mladi luk

kašika susama

šolja pirinča

Za marinadu:

2 kašike maslinovog ulja

kašika belog luka u prahu

so i biber po ukusu

kašika kukuruznog skroba

Za sos:

2 kašike meda

2 kašike soja sosa

3-4 kašike pirinčanog sirćeta

1 kašika belog luka u prahu ili presovanog belog luka

1 kašičica crnog luka u prahu

1/3 kašičice mlevenog đumbira

ljuta papričica u ljutim papričicama (po želji, za ljutinu)

Priprema:

Iseckajte piletinu na kockice, stavite je u činiju i Pripremite marinadu. Dodajte maslinovo ulje, so, biber, beli luk u prahu i skrob mesu i sve dobro promešajte tako da marinada prekrije svaki komad mesa.

Stavite malo ulja u tiganj i zagrejte na srednjoj vatri. Dodajte piletinu i pržite dok ne postane hrskava i zlatna.

Dok se piletina prži, pripremite sos. U činiji dobro pomešajte med, soja sos, pirinčano sirće, prah crnog i belog luka, mleveni đumbir i ljute papričice.

Kada se piletina isprži, izvadite je i stavite na tanjir sa strane. U tiganju na laganoj vatri dodajte pripremljeni sos. U činiji sa strane pomešajte kašiku kukuruznog skroba sa dve kašike vode i sipajte smesu u sos. Mešajte dok se ne zgusne.

Vratite piletinu u tiganj i mešajte dok sve ne postane lepljivo i obloženo sosom.

Poslužite vruće sa pirinčem ili kuvanim povrćem, a po želji pospite piletinu susamom i mladim lukom.

(Zadovoljna.hr)

