„Ludo“ testo koje nikad ne izda: Pravi se za 10 minuta, stoji u frižideru nedelju dana i uspeva svakoj domaćici

Najbolje univerzalno „ludo“ testo – od njega ispada sve savršeno, a drži se u frižideru celu nedelju

Osećaj razočaranja kada testo ne naraste kako treba ili kada peciva postanu tvrda već sutradan – to je iskustvo koje većina domaćica želi da izbegne. Srećom, postoji recept koji garantuje uspeh i potpuno menja pogled na pripremu domaćih peciva.

Predstavljamo recept za „ludo testo“, koji je stekao kultni status zbog svoje neverovatne pouzdanosti i jednostavnosti. Zaboravite na dugotrajno mešenje i beskrajno čekanje; ova čarolija traje samo 10 minuta, ne zahteva nikakvo posebno umeće, a najbolje od svega je to što je spremna da spasi svaki obrok.

Ključna prednost ovog testa je njegova trajnost. U frižideru može da stoji punih 7 dana, ostajući sveže, elastično i spremno za upotrebu u svakom trenutku. Jednom napravljena smesa služi kao univerzalna baza za celu nedelju gastronomske magije.

Univerzalni recept za sve prilike

„Ludo testo“ je više od imena, ono je garancija. Njegova tajna leži u savršeno izbalansiranom odnosu sastojaka koji omogućava testu da se aktivira, naraste, ali i da dugo ostane sveže bez gubitka strukture. Upravo zato je ovo idealno univerzalno testo za peciva – jednako je savršeno za brze kiflice, ukusne pogačice, kao i za podlogu za domaću picu.

Ovaj recept je rešenje za svaku situaciju: za iznenadne goste, za brzi doručak ili za vikend kada želite da uživate u domaćim ukusima bez žurbe. Samo izvadite parče testa, oblikujte ga i pecite.

Sastojci:

1 kg glatkog brašna (T-400)

2 cela jajeta i 1 belance (žumance se čuva za premazivanje)

4 dl jogurta (sobne temperature za bolju aktivaciju)

2 dl ulja

1 kašika soli

1 kašika šećera

1 sveži kvasac (40g) ili 2 kesice suvog kvasca

1 dl mlakog mleka

Korak po Korak: Pravljenje „ludog testa“ za samo 10 minuta

Ovaj deo je najlakši! Prava čarolija ovog testa je što vam ne traži mnogo vremena niti snage.

Pokrenuti kvasac: Kvasac se izmrvi u toplo mleko i doda mu se šećer. Neka odstoji pet minuta da se lepo aktivira i zapeni. Taj penušavi „šeširić“ je siguran znak da je kvasac spreman za akciju!

Kvasac se izmrvi u toplo mleko i doda mu se šećer. Neka odstoji pet minuta da se lepo aktivira i zapeni. Taj penušavi „šeširić“ je siguran znak da je kvasac spreman za akciju! Spojiti sastojke : U veću činiju prvo idu jogurt, ulje, jaja i so, a zatim se svemu tome pridružuje aktivirani kvasac. Sada se postepeno dodaje brašno.

: U veću činiju prvo idu jogurt, ulje, jaja i so, a zatim se svemu tome pridružuje aktivirani kvasac. Sada se postepeno dodaje brašno. Kratko i lako mešenje : Testo se u početku meša varjačom, a zatim se samo kratko domesi rukom, tek toliko da se sve lepo sjedini. Nema više onog dugog, napornog gnječenja! Bitno je da testo bude mekano i podatno, i neka vas ne brine ako je malkice lepljivo – tako i treba.

: Testo se u početku meša varjačom, a zatim se samo kratko domesi rukom, tek toliko da se sve lepo sjedini. Nema više onog dugog, napornog gnječenja! Bitno je da testo bude mekano i podatno, i neka vas ne brine ako je malkice lepljivo – tako i treba. Mali predah: Smesu treba prekriti krpom i ostaviti na toplom da se odmori. Ovde takođe štedimo vreme, jer je dovoljno samo 15 do 20 minuta pre nego što krenete dalje.

Smesu treba prekriti krpom i ostaviti na toplom da se odmori. Ovde takođe štedimo vreme, jer je dovoljno samo 15 do 20 minuta pre nego što krenete dalje. Skladištenje je ključ : Testo je sada spremno za frižider. Prebacuje se u posudu koja je blago premazana uljem, dobro se zatvori folijom i odlaže. Ne brinite, tu ostaje potpuno sveže i spremno za oblikovanje punih sedam dana.

Eto, to je čuveno „ludo testo“.Nema više one neizvesnosti sa kvascem – samo čista radost dok gledate kako cela porodica uživa u toplim, vazdušastim domaćim pecivima!

Probajte, pa nam javite utiske!

