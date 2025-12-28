Mađari u prženice uvek dodaju 1 sastojak – zbog toga su mnogo ukusnije od naših

Mađari u prženice uvek dodaju 1 sastojak zbog kog su mnogo ukusnije od naših! Otkrijte tajni trik za najmekši doručak.

Svi mislimo da znamo tajnu savršenog doručka, ali Mađari u prženice uvek dodaju jedan poseban sastojak koji menja sve. Zahvaljujući ovom triku, njihove prženice su neverovatno vazdušaste i mnogo ukusnije od onih koje mi tradicionalno pravimo. Zaboravite na previše masne i teške zalogaje – ovaj tajni dodatak potpuno menja teksturu i ukus koji smo navikli da jedemo od detinjstva.

Zahvaljujući ovom malom, ali ključnom triku mađarskih kuvara, hleb postaje neverovatno vazdušast, spolja savršeno hrskav, a iznutra kremast, bez onog neprijatnog osećaja težine u stomaku. Zaboravite na klasično mućenje jaja sa malo soli – ovaj tajni dodatak, koji verovatno već imate u kuhinji, pretvoriće običan komad starog hleba u gurmanski specijalitet koji će oduševiti vašu porodicu već pri prvom zalogaju.“

Prženice su najbolji doručak na kojem smo svi odrasli, a evo kako ih Mađari prave. Dodaju jedan sastojak koji obara sa nogu.

Sastojci za 5 osoba

– 20 kriški starog hleba

– 10 kriški topivog sira

– 300 g izrendanog topivog sira

– 300 ml mleka

– 100 g brašna

– 4 jaja

– ulje za prženje

Priprema:

U dublju posudu sipati mleko. U drugoj posudi dobro umutiti jaja. U treću sipati brašno, a u četvrtu rendani sir. Kriške jako kratko umočiti u mleko, odmah ih izvaditi i između dlanova i iscediti.

Na jednu krišku staviti komad sira, pa preklopiti.

Spremljene sendviče prvo uvaljati u brašno, pa u jaje. Zatim spustiti u tanjir sa sirom, pa odozgo rasporediti malo sira.

U tiganju dobro zagrejati ulje, pa pržiti kriške s jedne i s druge strane dok ne dobiju lepu, rumenu koricu.

Gotove prženice vaditi na papirni ubrus, kako bi se ocedile od viška masnoće, prenosi Stvar ukusa.

Zlatno pravilo

Pripremati jednu po jednu prženicu. Dakle, kratko umočiti u mleko, preklopiti, uvaljati u jaje, brašno, posuti sirom i odmah spuštati u vruće ulje. I tek onda spremati drugu prženicu.

Sada kada znate šta Mađari u prženice dodaju za savršen ukus, vreme je da i vaša kuhinja zamiriše na ovaj gurmanski specijalitet. Ključ je u strpljenju i redosledu – pripremajte ih jednu po jednu i uživajte u najmekšim zalogajima koje ste ikada probali. Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com