Mađarske prženice imaju jedan tajni sastojak zbog kog su neuporedivo ukusnije od naših

Mađarske prženice su hit s razlogom! Saznajte koji tajni sastojak im daje neviđenu mekoću i zašto su mnogo ukusnije od običnih.

Mađarske prženice imaju tajni sastojak zbog kog su neuporedivo ukusnije. Jednom kad probate, više ih nikad nećete praviti drugačije.

Svi znamo kako se prave obične prženice, ali mađarske prženice su nešto što morate probati. One se pripremaju na poseban način koji ih čini mnogo mekšim i ukusnijim. Tajni sastojak koji dodaju će vas raspametiti već na prvi zalogaj. Razlika je tolika da ih verovatno više nikada nećete praviti po starom receptu.

Sve je gotovo za par minuta, a dobićete doručak o kojem će se pričati celog dana.

Sastojci:

za 5 osoba

20 kriški starog hleba

10 kriški topivog sira

300 g izrendanog topivog sira

300 ml mleka

100 g brašna

4 jaja

ulje za prženje

Priprema:

U dublju posudu sipati mleko. U drugoj posudi dobro umutiti jaja. U treću sipati brašno, a u četvrtu rendani sir. Kriške jako kratko umočiti u mleko, odmah ih izvaditi i između dlanova i iscediti.

Na jednu krišku staviti komad sira, pa preklopiti.

Spremljene sendviče prvo uvaljati u brašno, pa u jaje. Zatim spustiti u tanjir sa sirom, pa odozgo rasporediti malo sira.

U tiganju dobro zagrejati ulje, pa pržiti kriške s jedne i s druge strane dok ne dobiju lepu, rumenu koricu.

Gotove prženice vaditi na papirni ubrus, kako bi se ocedile od viška masnoće, prenosi Stvar ukusa.

Jako važno kada pravite prženice

Pripremati jednu po jednu prženicu. Dakle, kratko umočiti u mleko, preklopiti, uvaljati u jaje, brašno, posuti sirom i odmah spuštati u vruće ulje. I tek onda spremati drugu prženicu.

Nipošto ne pripremiti sve odjednom, pa tek onda pržiti, jer će kriške, čekajući, omekšati od mleka i zbog toga posle upiti puno ulja i raspasti se.

