Mađarske prženice su ukusnije od naših – uvek dodaju 1 sastojak koji pravi razliku i daje poseban šmek

Mađarske prženice ne plivaju u ulju i nisu gnjecave kao naše. Caka je u 1 sastojku koji pravi hrskavu koricu i daje potpuno drugačiji šmek.

Mađarske prženice su najbolji doručak na kojem smo svi odrasli, a evo kako ih komšije prave da budu još bolje. Caka je u jednom sastojku koji mi obično stavljamo samo unutra, ali oni ga „lepe“ direktno na hleb pre prženja.

Umesto gnjecavih kriški koje se natope uljem, dobijate hrskavu, zapečenu koricu koja krcka, dok sir unutra ostaje potpuno rastopljen.

Ako tražite doručak koji će vas držati sitim do večere, ovo je recept koji ćete odsad stalno koristiti.

Sastojci za 5 osoba:

20 kriški starog hleba

10 kriški topivog sira (za punjenje)

300 g izrendanog topivog sira (za spoljni sloj)

300 ml mleka

100 g brašna

4 jaja

ulje za prženje

Priprema:

U dublju posudu sipajte mleko, u drugoj umutite jaja, u treću stavite brašno, a u četvrtu rendani sir. Kriške hleba samo na sekundu umočite u mleko, odmah ih izvadite i dlanovima iscedite višak tečnosti. Na jednu krišku stavite komad sira, pa preklopite drugom.

Ovako spremljene sendviče prvo uvaljajte u brašno, pa u jaja, a zatim ih dobro pritisnite u rendani sir tako da se on zalepi sa svih strana. Pržite na vrelom ulju dok ne porumene, pa ih odložite na papirni ubrus da upije višak masnoće.

Ključne cake za savršene mađarske prženice

Da bi mađarske prženice uspele iz prve i da ne bi postale gnjecave, važno je da se držite ovih pravila:

Hleb mora biti suvlji

Svež hleb će se raspasti čim oseti mleko. Koristite onaj od pre dva dana jer on najbolje drži strukturu.

Brzina je presudna

Mleko služi samo da hleb ne bude „drven“, ne da ga natopi. Sekunda u tanjiru je sasvim dovoljna.

Temperatura ulja

Ulje ne sme da se dimi, ali mora biti dovoljno vrelo da sir odmah počne da se peče i stvara oklop.

Redosled pohovanja

Brašno je tu da „zaključa“ vlagu hleba, jaje da poveže sastojke, a sir ide poslednji jer on pravi tu famoznu razliku u ukusu.

Zašto je redosled pripreme najvažnija stavka?

Najveća greška koju možete da napravite je da spremite sve sendviče na gomilu, pa tek onda krenete sa prženjem. Čim hleb upije mleko i jaja, on počinje da omekšava.

Ako stoji duže od minuta pre nego što uđe u tiganj, unutrašnjost će postati žitka, a prženica će upiti tri puta više ulja nego što treba.

Pravilo je jasno: pripremajte jednu po jednu. Tek kada prva sklizne u tiganj, krećete sa natapanjem sledeće. Tako svaka zadržava svoj oblik i onu specifičnu vazdušastu teksturu.

Kako izbeći da doručak bude previše težak?

Iako su mađarske prženice konkretan i mastan doručak, postoji način da ne budu opterećenje za stomak.

Rendani sir koji se prži spolja zapravo deluje kao izolator – on brzo napravi barijeru kroz koju ulje teže prodire u samu sredinu hleba. Zato je važno da ne štedite na siru u poslednjem koraku pohovanja.

Ovaj recept je idealan za dane kada vam treba doručak koji drži sitost satima, a ukus sira koji se zapekao direktno na hlebu daje im taj prepoznatljiv šmek koji obične prženice jednostavno nemaju.

