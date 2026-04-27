Mađarske prženice su za klasu iznad naših – uvek dodaju jedan sastojak koji prosto obara sa nogu

Dok mi samo mešamo jaja i mleko, Mađari dodaju jedan sastojak koji bukvalno menja sve. Prženice postaju hrskave i neuporedivo ukusnije!

Svi mislimo da nema neke velike mudrosti u prženju hleba, ali ko god je probao doručak kod naših komšija, shvatio je da su mađarske prženice za klasu iznad naših.

Dok mi uglavnom samo pomešamo jaja i mleko, oni dodaju jedan sastojak zbog kog kora postaje hrskava, a sredina ostaje mekana kao oblak.

Ime ovom čudu od doručka je bundaš kenjer, a tajna se krije u jednom običnom belom prahu koji svi imamo u kuhinji.

Upravo taj trik sprečava hleb da se natopi uljem i daje mu onaj prepoznatljiv ukus koji prosto obara sa nogu.

Po čemu se mađarske prženice razlikuju od naših

Klasične domaće prženice obično završe gnjecave po sredini ili previše masne sa strane. Mađari su to rešili tako što u smesu od jaja i mleka ubacuju kašiku brašna.

Zvuči banalno, ali upravo to brašno pravi tanki omotač koji zatvara hleb i ne dozvoljava da upije previše masnoće.

Rezultat je prženica koja sa spoljne strane podseća na laganu palačinku, dok unutrašnjost ostaje sočna. Bez te kašike brašna, prženice po mađarski jednostavno nemaju onaj prepoznatljivi ugriz.

Šta su zapravo bundaš kenjer prženice

Bundaš kenjer u prevodu znači „hleb u bundi“. Reč je o kriškama hleba umočenim u smesu od jaja, mleka, soli i brašna, a zatim prženim u dubokom ulju dok ne dobiju zlatnu boju. Služe se sa belim lukom ili sirom.

Sastojci za četiri osobe

8 kriški starijeg belog hleba

3 jaja

200 ml mleka

2 kašike brašna

prstohvat soli i bibera

ulje za prženje

2 čena belog luka

Kako se prave mađarske prženice

Razmutite jaja sa mlekom, pa polako dodajte brašno da se ne stvore grudvice. Smesa treba da bude gusta kao za palačinke, ne previše tečna.

Posolite i pobiberite po ukusu.

Hleb mora da bude od juče ili prekjuče. Svež se raspadne u smesi i upije previše tečnosti.

Svaku krišku držite u smesi par sekundi sa obe strane, taman da se natopi.

Ulje zagrejte dobro, ali ne do tačke dimljenja. Pržite po dva minuta sa svake strane.

Kad izvadite prženice, odmah ih protrljajte sečenim čenom belog luka dok su još vrele. Tada beli luk pušta aromu duboko u koru.

Najčešće greške kod pripreme

Ljudi prečesto preskaču brašno jer im se čini suvišno. To je upravo razlog zašto im prženice ispadaju mlitave.

Druga greška je hladno ulje, koje hleb pretvara u sunđer pun masnoće.

Ne koristite svež hleb, on se raspada

Ne držite kriške predugo u smesi

Ne preokrećite prženicu više puta tokom prženja

Ne zaboravite beli luk dok je još vruća

Sa čim se služe mađarske prženice

U Budimpešti ih najčešće poslužuju kao slano jelo, sa rendanim sirom, kiselom pavlakom ili paradajzom. Možete ih jesti i kao užinu uz čaj.

Slatka varijanta sa šećerom i cimetom takođe postoji, ali tada se izostavljaju beli luk i biber.

Ova mađarska verzija prženica odlično ide uz pivo ili čašu hladnog mleka. Deca obožavaju slatku varijantu, dok odrasli češće biraju onu sa belim lukom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com