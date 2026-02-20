U tekstu koji sledi otkriva se kako se mađarski način pripreme piletine razlikuje od klasičnih recepata – jelo je aromatično i sočno.

Mađarski način pripreme piletine koji prosto morate da probate – meso je sočno i mekano kao duša.

Mađarski način pripreme piletine predstavlja način koji ističe bogat ukus sastojaka i daje mesu izuzetnu sočnost i mekoću.

U tradicionalnoj varijanti mađarski način pripreme piletine jelo se priprema sa kombinacijom mesa, povrća i aromatičnih začina, a vino i sveži sastojci doprinose punom ukusu koji se dugo pamti. Ovaj pristup pripremi piletine savršen je izbor kada se želi nešto drugačije od standardnih recepata za domaći ručak.

Ovaj mađarski način pripreme piletine podrazumeva da se piletina prvo pažljivo priprema sa osnovnim začinima kako bi se ukus što bolje obogatio, nakon čega se dodaju povrće i tečnost koja stvara bogat sos. Luk, šargarepa i paprike daju prirodnu slatkoću i aromu, dok vino doprinosi dubini ukusa. Na kraju, sveži peršun unosi svježinu i završnu notu ukusa. Važno je da se meso krčka dovoljno dugo da postane posebno mekano i da se sve arome sjedine u sočan obrok.

Sastojci:

1 kg piletine

150–200 g dimljene slanine

2 glavice crnog luka

2 šargarepe

3 paprike

400–500 g paradajza

100 ml belog vina

200 ml vode

začini: so, suvi začin, ljuta ili slatka začinska paprika, biber

Priprema:

Piletina se poređa u posudu i začini: so i ostali začini se utrljavaju u meso da upiju arome. U tiganju se proprži dimljena slanina, a zatim se izvuče i sačuva sa strane.

Na masnoći od slanine proprži se crni luk i šargarepa dok ne omekšaju, nakon čega se dodaju paprike i paradajz.

Povrće se dinsta dok ne omekša, pa se sve opet začini po ukusu i doda piletina.

Sipaju se belo vino i voda, poklopi i ostavi da se krčka oko 30 minuta.

Nakon toga se vraća slanina u posudu, a jelo se ostavi da se krčka još oko 10 minuta.

Pred kraj pripreme dodaje se sveži peršun za dodatnu aromu.

Ovaj recept za mađarski način pripreme piletine pokazuje kako kombinacija jednostavnih sastojaka može stvoriti jelo koje je istovremeno sočno, aromatično i idealno za porodični ručak. Krčkano meso u bogatom sosu predstavlja ukusnu alternativu klasičnim piletinama na svakodnevnoj trpezi.

Prijatno!

