Doručak bolji nego iz pekare: Ovi mafini uvek uspevaju i ostaju mekani kao oblak satima

Mafini koji uvek uspevaju krije jedan trik koji menja sve. Probajte bazu sa jogurtom i ostanite bez sivih grudvica zauvek.

Mafini koji uvek uspevaju nisu mit, već stvar precizne proporcije sastojaka. Ako ste ikada izvadili iz rerne suvo testo koje se mrvi već nakon sat vremena, problem nije u vama, već u lošem receptu.

Postoji baza koja radi besprekorno svaki put, a ključ njihove neverovatne mekoće saznaćete u nastavku teksta.

Zašto ovi mafini koji uvek uspevaju

Ono što ovaj recept izdvaja jeste baza koja je toliko savršena da u nju možete dodati šta god poželite, od sira i spanaća za slanu verziju, do šumskog voća i čokolade ako ste ljubitelj slatkog doručka. Testo ostaje sveže satima jer kombinuje jogurt i ulje, a ne puter. Puter se steže kada se ohladi, ulje ne.

Sastojci za dvanaest komada

250 g mekog brašna (tip 400 ili 500)

1 kesica praška za pecivo

pola kašičice sode bikarbone

2 jajeta na sobnoj temperaturi

200 g gustog jogurta

100 ml suncokretovog ulja

80 g šećera (ili 1 kašičica soli za slanu varijantu)

prstohvat soli i kora limuna

Tajna teksture: Greška koju mnogi nesvesno prave

Većina greši jer predugo meša testo. Ako mutite dok ne postane glatko, dobićete gumu umesto vazdušastog peciva. Testo mora ostati grudvičasto – dovoljno je svega deset pokreta varjačom. Mikser ovde nije opcija.

Ključ je i u termičkom šoku. Rernu zagrejte na 220 stepeni, a čim ubacite kalup, smanjite na 180 stepeni. Taj udar toplote momentalno podiže testo i stvara onaj visoki, pekarski vrh.

Slane varijante za pravi pekarski doručak

U bazu bez šećera dodajte:

kockice feta sira i sečen spanać

kulen i kačkavalj sa origanom

tikvice rendane i oceđene, sa mocarelom

seckane masline i sušeni paradajz

Slatke kombinacije koje uvek prolaze

Borovnice umotajte u brašno pre dodavanja da ne potonu na dno. Komadići crne čokolade od sedamdeset posto daju gorči ton koji balansira slatkoću. Banana sa cimetom je klasika za jutra kada nemate svežeg voća u kući.

Kako da mafini ostanu mekani satima

Pečene mafine ostavite u kalupu još pet minuta posle vađenja iz rerne. Zatim ih prebacite na rešetku da se hladni vazduh kreće ispod njih, jer u suprotnom para sa donje strane natopi koru i ona postaje guma.

Kada se potpuno ohlade, smestite ih u staklenu posudu sa poklopcem, uz parče papirnog ubrusa na dnu. Ubrus upija višak vlage. Tako će izdržati tri dana bez frižidera, a mekoća ostaje ista i drugog jutra.

Najčešće greške kod ovog recepta

Hladna jaja iz frižidera. Previše punjenih kalupa. Otvaranje rerne pre nego što prođe petnaest minuta pečenja. Sve ovo ubija dizanje. Kalupe punite do dve trećine, ne više, jer mafini moraju da imaju mesto da rastu uvis, ne na strane.

Koja je vaša najveća kuhinjska propast sa mafinima, ona koju biste sada radije zaboravili?

Mogu li da pravim mafine bez jaja

Da, zamenite svako jaje sa kašikom mlevenog lana potopljenog u tri kašike vode. Tekstura ostaje vlažna, ali manje vazdušasta.

Zašto mi mafini propadnu u sredini

Najčešće zbog previše tečnosti ili otvaranja rerne prerano. Proverite uvek rok trajanja praška za pecivo pre svake nove šarže.

Da li mogu da zamrznem pečene mafine

Apsolutno, izdrže do mesec dana u zamrzivaču. Odmrznite ih na sobnoj temperaturi i kratko zagrejte u rerni na 150 stepeni.

