Makedonski recept za uštupke – najbolje na svetu: Jedna stvar ih razlikuje od naših i zato su mekši od oblaka

Otkrijte makedonski recept za uštipke koji su mekši od oblaka. Tajna je u jednom sastojku koji menja sve – evo kako da ih napravite da budu savršeni.

Uštipci su više od testa – oni su miris kuće, toplina jutra i ukus koji vraća osmeh. Ali makedonski uštipci? Oni su vazdušasti, mekši od oblaka, i ostaju sveži i sutradan. Tajna? Jedan neobičan sastojak koji menja sve.

Tajna mekoće: Rakija u testu

Za razliku od klasičnih recepata, Makedonci dodaju malu količinu rakije u testo. Zvuči neobično, ali upravo ta kap alkohola:

Sprečava da uštipci upiju previše ulja

Čini ih vazdušastim i laganim

Produžava svežinu – ostaju mekani i sledeći dan

Sastojci za savršene uštipke

1 kockica svežeg kvasca

125 ml mleka + 125 ml vode (za posnu verziju: samo voda)

500 g prosejanog brašna

50 ml ulja + ulje za prženje

1 čašica rakije

1 ravna kašičica soli

1 ravna kašičica šećera

Priprema

Testo se ostavi da naraste, a zatim se prži u dubokom ulju. Ako ne želite sve odmah — testo može da stoji u frižideru i do 3 dana. Pržite po potrebi, služite uz:

Slano: pavlaka, sir, ajvar

Slatko: džem, med, čokoladni krem

Zašto su baš ovi najbolji?

Mekani su kao pena

Ne ostavljaju osećaj nadutosti

Mogu se jesti i hladni, bez gubitka ukusa

Savršeni su za doručak, užinu ili večeru

Makedonski uštipci nisu samo recept – oni su iskustvo.

