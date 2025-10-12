Makedonski recept za uštupke – najbolje na svetu: Jedna stvar ih razlikuje od naših i zato su mekši od oblaka

Foto: Pixabay.com/PublicDomainPictures

Otkrijte makedonski recept za uštipke koji su mekši od oblaka. Tajna je u jednom sastojku koji menja sve – evo kako da ih napravite da budu savršeni.

Uštipci su više od testa – oni su miris kuće, toplina jutra i ukus koji vraća osmeh. Ali makedonski uštipci? Oni su vazdušasti, mekši od oblaka, i ostaju sveži i sutradan. Tajna? Jedan neobičan sastojak koji menja sve.

Tajna mekoće: Rakija u testu

Za razliku od klasičnih recepata, Makedonci dodaju malu količinu rakije u testo. Zvuči neobično, ali upravo ta kap alkohola:

  • Sprečava da uštipci upiju previše ulja
  • Čini ih vazdušastim i laganim
  • Produžava svežinu – ostaju mekani i sledeći dan

 Sastojci za savršene uštipke

  • 1 kockica svežeg kvasca
  • 125 ml mleka + 125 ml vode (za posnu verziju: samo voda)
  • 500 g prosejanog brašna
  • 50 ml ulja + ulje za prženje
  • 1 čašica rakije
  • 1 ravna kašičica soli
  • 1 ravna kašičica šećera

Priprema

Testo se ostavi da naraste, a zatim se prži u dubokom ulju. Ako ne želite sve odmah — testo može da stoji u frižideru i do 3 dana. Pržite po potrebi, služite uz:

Slano: pavlaka, sir, ajvar
Slatko: džem, med, čokoladni krem

Zašto su baš ovi najbolji?

  • Mekani su kao pena
  • Ne ostavljaju osećaj nadutosti
  • Mogu se jesti i hladni, bez gubitka ukusa
  • Savršeni su za doručak, užinu ili večeru

Makedonski uštipci nisu samo recept – oni su iskustvo.

