Maslinovo ulje postaje štetno ako ga koristite ovako: Bolje odmah prestanite

Maslinovo ulje za prženje gubi sve što ga čini dobrim na 180 stepeni. Evo tri situacije u kojima ga odmah sklonite i čime ga zamenite.

Flaša ekstra devičanskog maslinovog ulja od 1500 dinara ne zaslužuje da završi na usijanom tiganju. Maslinovo ulje za prženje je navika koju vredi preispitati, jer ono što kupujete zbog zdravlja srca na visokoj temperaturi prosto izgubi smisao. Najveći problem nije ulje, problem je trenutak kad ga prelijete preko vrelog dna šerpe.

Zašto zagrevanje maslinovog ulja menja sve

Kad ulje počne da se dimi, to je znak da je struktura masnih kiselina počela da puca. Ekstra devičansko maslinovo ulje ima nižu tačku dimljenja od rafinisanog ulja, pa već oko 180 stepeni gubi deo onoga zbog čega ga uopšte držite u kuhinji. Aroma trešti, gorčina se pojača, a korisni sastojci se raspadnu. Tema oko ovoga izaziva svađe i među kuvarima, ali jedno je sigurno: nema razloga da rizikujete kad imate jeftiniju zamenu.

Praktičnije rešenje stoji vam pred nosom. Za prženje i dublje pohovanje uzmite obično suncokretovo ili rafinisano ulje, a maslinovo sačuvajte za kraj. Prelijte ga preko gotove pasulj-čorbe, prebranca ili tek skuvane paste i tek tada ćete osetiti zašto ste ga platili.

Roštilj i marinada: Tu većina nas baca pare

Recepti za marinadu vole da ubace dve kašike maslinovog ulja, a ono na žaru jednostavno izgori i pretvori se u gorak premaz. Meso i povrće za roštilj uopšte ne morate da uljite. Ćevape i pljeskavice posolite, a tikvice i paprike samo prevrnite kroz suve začine.

Dovoljno je da nauljite same rešetke roštilja krpom natopljenom u malo ulja, da se namirnice ne lepe. Tako trošite jednu kap umesto pola decilitra, a dim ne nosi onaj zagoreli miris. Suvi začini drže ukus bolje od mokre marinade kad je plamen jak.

Da li se maslinovo ulje sme stavljati na lice?

Ne, ako ste skloni bubuljicama. Maslinovo ulje je gusto i lako zatvara pore, pa na licu može da pogorša akne umesto da pomogne. Za kosu i masažu tela radi posao, ali lice tretirajte opreznije.

Mnoge domaćice ga koriste kao masku za kosu ili ulje za suvu kožu ruku, i tu nema problema. Za lice je gusto i teško, naročito ako vam je T-zona masna. Ako baš želite biljno ulje na licu, lakša ulja se brže upijaju i ne ostavljaju film.

Gde maslinovo ulje zaista blista

Sirovo. Tu je njegova prava uloga. Salata od paradajza s krupnom solju i prstom maslinovog ulja, kašika preko sveže kuvane sarme na tanjiru, ili umakanje domaćeg hleba, to je razlog zbog kog se ono i pravi. Hladno ga čuva svaki gram arome, a vi čuvate i novac i zdravlje.

Suplementi i skupe etikete tu ne menjaju ništa. Bitno je samo kada ga sipate. Sklonite ga sa šporeta kad krene gust dim i prebacite ga na sto, tu mu je mesto.

Da li se na maslinovom ulju sme pržiti uopšte?

Može za brzo dinstanje na umerenoj vatri, ali za dublje prženje uzmite rafinisano ulje sa višom tačkom dimljenja

Koje ulje je najbolje za roštilj?

Nijedno na namirnici, samo malo ulja na rešetkama da se ne lepe, a meso marinirajte suvim začinima

Da li maslinovo ulje zatvara pore na licu?

Da, gusto je i kod osoba sklonih aknama može pogoršati stanje kože, pa ga na licu izbegavajte

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