Sve vreme pogrešno vadimo med iz tegle: Ova caka od 3 sekunde garantuje čistu kašičicu bez lepljenja

Med iz tegle se lepi za kašiku i nervira vas? Uz ovaj jednostavan trik sa par kapi ulja, med će kliziti bez imalo muke.

Pola kašičice meda redovno završi u sudoperi, zalepljeno za metal, dok vi besno strugate drugom kašikom. Med iz tegle se ponaša kao da ima sopstvenu volju, naročito onaj gušći, kristalisani, koji stoji u ostavi od jeseni. Postoji caka od tri sekunde koju poslastičari koriste, a većina vas za nju nikad nije čula.

Svi znamo tu scenu. Mutite preliv za zelenu salatu, dodajete kašiku meda, i polovina te kašike ostane na samoj kašičici. Onda krene struganje prstom, pa ispiranje pod vrelom vodom, čime dragoceni med iz tegle jednostavno odlazi niz odvod.

Sigurno vam se bar stotinu puta desilo da besno tresete kašičicu iznad šolje, dok taj slatki sadržaj tvrdoglavo odbija da se pomeri.

Trik od tri sekunde koji menja sve

Potrebna vam je jedna jedina kap neutralnog biljnog ulja i obična metalna kašičica. Suncokretovo, kokosovo, svejedno, samo da nema jak ukus koji bi probio kroz med u čaju. Nikakva posebna oprema, nikakva kupovina, sve već imate na dohvat ruke pored šporeta.

Princip je smešno prost. Pre nego što gurnete kašičicu u teglu, kanite kap ulja na nju i prstom je razmažite preko cele površine, i s prednje i sa zadnje strane. Tek onda zahvatite med iz tegle koliko vam treba za recept ili šolju.

Zašto se med iz tegle zapravo lepi za kašiku

Med je gust, težak i pun šećera koji se hvata za svaku poru metala. Kad okrenete čistu kašičicu iznad šolje, on se rasteže u nit i ostaje gore, tvrdoglav kao da ga lepak drži. Ulje tu pravi nevidljivu barijeru između metala i lepljivog šećera. Pošto se med i ulje ne mešaju, imaju potpuno različitu gustinu, med gubi moć da se prilepi.

Kad nauljenu kašičicu okrenete iznad šolje, on sklizne u jednom komadu, glatko, do poslednje kapi. Kašičica ostaje gotovo čista.

Nema više bacanja – med klizi do poslednje kapi

Isti trik radi i kad merite med za kolač ili mutite marinadu za piletinu. Nauljite kašiku pre svakog zahvatanja i nećete bacati ni gram. Kod kristalisanog meda iz tegle koji je stajao mesecima, ulje pomaže još više jer takav med ima jaču moć lepljenja.

Greška broj jedan: većina vas drži med pored radijatora ili šporeta misleći da će ostati tečan. Toplota ga razgrađuje i kvari mu ukus. Med čuvajte na sobnoj temperaturi, dalje od izvora toplote, a za vađenje koristite nauljenu kašiku.

Najveći problem nije gustina, problem je suva kašičica. Čim metal premažete uljem, lepljivi med iz tegle postaje poslušan. Tri sekunde rada vam štedi i živce i proizvod koji ste skupo platili.

Šta ako nemate ulje pri ruci?

Pokvasite kašičicu hladnom vodom pre nego što je zagnjurite u teglu. Voda ne drži tako dobro kao tanak sloj ulja, ali i ona pravi razliku.

Topla kašika takođe pomaže, samo je nakratko držite pod mlazom tople vode i osušite pre vađenja meda.

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