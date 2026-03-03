Mediteranski specijalitet za savršen ručak: Lagano i ukusno jelo gde svako traži još jedan tanjir više

Ovaj mediteranski specijalitet od povrća je lagan, ukusan i prosto savršen ručak koji će oduševiti celu porodicu.

Mediteranski specijalitet za savršen ručak – lagano i ukusno jelo gde svako traži još jedan tanjir

Kada god poželite lagan, ali hranljiv obrok, mediteranska kuhinja uvek nudi rešenje koje kombinuje jednostavne sastojke i bogate ukuse.

Ovaj recept sa patlidžanom, tikvicama i paprikom predstavlja savršen ručak za dane kada želite nešto zdravo, aromatično i lako za pripremu.

Osnova jela je sveže povrće koje se kratko proprži, a zatim dinsta u paradajz sosu sa dodatkom začina poput bosiljka, timijana i lovorovog lista. Upravo ta kombinacija daje poseban mediteranski šmek i čini obrok zasitnim bez dodatka mesa.

Sastojci:

3 patlidžana

3 tikvice

3 zelene paprike

2 glavice luka

2 čena belog luka

500 g paradajza

peršun, bosiljak, timijan, lovorov list

maslinovo ulje, so i biber

Priprema

Tikvice isecite na kolutove i kratko propržite na maslinovom ulju, zatim ih prebacite u šerpu. Paprike isečene na trake takođe propržite i dodajte ostatku povrća. Patlidžan isečen na kockice kratko ispržite, ocedite višak ulja i sjedinite sa ostalim sastojcima.

U posebnoj posudi propržite luk i beli luk, dodajte iseckani paradajz i začine, pa sve sjedinite sa povrćem. Dinstajte oko 15 minuta na laganoj vatri kako bi se ukusi povezali. Na kraju dodajte seckani peršun i bosiljak za svežinu.

Zašto je ovo savršen ručak?

Lagan je, ali dobro i zasiti

Sadrži obilje vlakana i vitamina.

Može se služiti topao ili mlak.

Idealan je kao posni obrok ili prilog.

Upravo je ovo recept koji pokazuje da savršen ručak ne mora biti komplikovan. Uz malo truda i kvalitetne sastojke, možete pripremiti jelo koje je istovremeno zdravo, mirisno i ukusno – baš u stilu mediteranske kuhinje!

Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com