Tajna savršeno mekanih i pahuljastih palačinki, tako je jednostavno i uvek uspeva

Mekane i pahuljaste palačinke su cilj mnogih, ali i čest izvor razočaranja. Jednostavan korak koji traje samo deset minuta može potpuno promeniti teksturu vaših palačinki. Jednostavan trik je tajna savršeno mekanih i pahuljastih palačinki

Ni dobar recept ni kvalitetni sastojci ne garantuju savršen rezultat. Umesto komplikovanih trikova i dodavanja novih sastojaka, rešenje je jednostavnije nego što mislite – samo ostavite smesu da odstoji kratko pre pečenja, čime se postiže mekša, prozračnija i savitljivija tekstura.

Najčešći saveti za postizanje bolje teksture uključuju promenu recepta, kao što je mućenje belanaca ili dodavanje više praška za pecivo.

Međutim, najjednostavnije i najpouzdanije rešenje je da ostavite smesu da odstoji. Deset minuta na sobnoj temperaturi pre sipanja u tiganj je dovoljno da palačinke budu mekane i pahuljaste.

Zašto je odmaranje smese ključni korak

Palačinke se često prave na brzinu, posebno kada žudite za nečim slatkim, a vaša porodica već nestrpljivo čeka. Međutim, smesa ne deluje istim tempom. Brašnu je potrebno nekoliko minuta da upije tečnost i da se skrob i proteini pravilno vežu.

Kada ostavite smesu da odstoji oko deset minuta, brašno se prirodno hidrira bez potrebe za dodatnim mešanjem. Suvi delovi nestaju, tekstura se opušta, a palačinke postaju primetno deblje, lakše i mekše tokom pečenja.

Način na koji mešate smesu je takođe važan. Ako je dobijete potpuno glatku teksturu, verovatno ste preterali. Prekomerno mešanje razvija gluten, što rezultuje žilavim palačinkama.

Male grudvice nisu greška, već znak da ste stali na vreme. Kako savetuju iskusni kuvari, „ne brinite o grudvicama – one znače da će palačinke biti mekše“.

