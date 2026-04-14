Mekane kao duša, šuplje kao balon: Ove domaće lepinje nestaju sa stola za 10 minuta

Ove balon domaće lepinje su mekane i savršene uz svaki obrok. Isprobajte ovaj jednostavan recept za domaće pecivo koje svi obožavaju.

Ove balon domaće lepinje koje su postale pravi hit među ljubiteljima jednostavnih, ali i skoro savršenih recepata.

Za razliku od kupovnog peciva koje često bude suvo ili bezukusno, ove lepinje su neverovatno mekane, vazdušaste i lagane. Caka se krije u dobro pripremljenom testu i pravilnom odmoru istog, jer upravo tada nastaje ona karakteristična šupljina unutra zbog koje ih svi obožavaju.

Za ovaj recept ne trebaju nikakvi komplikovani sastojci. Sve već verovatno imate kod kuće – malo brašna, jogurt, kvasac i par osnovnih dodataka. Upravo zbog toga su ove domaće lepinje idealne kada želite nešto brzo i ukusno.

Ove domaće lepinje idu savršeno uz sve – od doručka uz sir i jogurt, do ručka kao dodatak uz roštilj ili variva. Možete ih prilagoditi svom ukusu, pa premaz možete obogatiti začinima koje volite.

Najlepši deo dolazi kada ih izvadite iz rerne – dok su još vrele, premažu se aromatičnim prelivom koji im daje poseban šmek i čini ih još mekšim.

Ako mislite da je komplikovano praviti domaće pecivo – ovaj recept će vas razuveriti u suprotno. Jednom kada ih napravite, velike su šanse da ćete ih praviti iznova i iznova.

Recept za domaće lepinje:

25 grama svežeg kvasca ili 7 grama suvog

jedna kašičica šećera

jedna kašičica brašna

200 mililitara vode

200 mililitara jogurta

600 grama brašna

jedna kašičica soli

20 + 20 mililitara ulja

Za premazivanje:

50 mililitara ulja ili 50 grama maslaca

50 mililitara vode

pola kašičice soli

jedna puna kašičica bijelog luka u granulama

jedna puna kašičica sušenog peršunovog lista

Priprema:

Najprije pomešajte kvasac sa 100 mililitara tople vode. Dodajte šećer i brašno pa ostavite nekih pet minuta. Za to vreme pripremite ostale sastojke.

U veću posudu stavite 300 grama brašna, jogurt, preostalu vodu, sol, dve kašike ulja i razmućeni kvasac. Sve mešajte varjačom i postepeno dodajte brašno.

Kada se testo počne lepiti za ruke, izvadite ga na radnu površinu pa ga premesite uz malo brašna. Nakon što ga kratko umesite, ostavite ga pet minuta ispod krpe, a onda ponovo kratko premesite.

Stavite testo u nauljenu posudu i ponovo kratko umesite. Ostavite testo u posudi na toplom mjestu i pokrijte krpom nekih sat vremena. Kada testo naraste, premesite ga pa podelite na šest jednakih delova.

Svaki komad testa oblikujte u lopticu pa ponovo ostavite da odstoji nekih pet minuta. Svaku lopticu razvucite tako da budu jednake veličine i poredajte u tepsiju obloženu papirom za pečenje. Pokrijte ih krpom i ostavite 20 minuta pre pečenja.

Za to vreme, uključite rernu na 250 stepeni kako bi se zagrejala. Testo pecite između 8 i 12 minuta zavisno o toga da li koristite ventilator.

Dok se lepinje peku, pripremite premaz. Pomešajte ulje, so i mlaku vodu. Potom dodajte peršun i beli luk. Kada lepinje izvadite iz rerne, odmah ih premažite premazom.

Prijatno!

