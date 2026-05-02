Palačinke meke i sutradan: Zaboravite kiselu vodu, stari trik iz bakine sveske je neprevaziđen

Saznajte kako da napravite mekane palačinke koje se ne suše. Stari bakin trik sa vrelim mlekom koji garantuje svežinu i narednog dana.

Svako može da napravi mekane palačinke dok su vruće, ali prava je majstorija da one ostanu vazdušaste i sutradan.

Zaboravite kiselu vodu jer tajna nije u mehurićima, već u vrelom mleku koje se dodaje na samom kraju mešanja smese.

Ovaj starinski metod termički obrađuje brašno baš onoliko koliko je potrebno da testo postane elastično i da se ne isuši nakon hlađenja.

Zašto su meke palačinke sa vrelim mlekom bolje

Kada u gotovu smesu sipate proključalo mleko, skrob u brašnu se delimično skuva i stvara strukturu koja zadržava vlagu.

Tako dobijate testo koje je tanko kao papir, a opet dovoljno snažno da se ne kida prilikom filovanja.

Dovoljno je da na standardnu meru od pola litra tečnosti dodate 100 ml vrelog mleka neposredno pre pečenja.

Bakin recept za testo koje ne stari

Za mekane palačinke pored toplote, ključna je i mast.

Umesto ulja u samu smesu dodajte kašiku otopljene masti ili putera jer te masnoće sprečavaju da se ivice stvrdnu.

Pecite ih na dobro zagrejanom tiganju, ali čim ih izvadite, obavezno ih držite u poklopljenoj posudi kako bi ih sopstvena para dodatno omekšala.

Da li se u smesu dodaje šećer

Mnogi greše i stavljaju previše šećera u testo misleći da će biti ukusnije, ali upravo šećer uzrokuje da se palačinke lepe i postanu tvrde čim se ohlade.

Stavite samo jedan prstohvat soli i pola kašičice šećera radi boje, a slatkoću prepustite džemu ili kremu.

Ako želite baš onaj „kafanski“ efekat, dodajte par kapi ruma koji će neutralisati miris jaja i dati im posebnu aromu.

SAVET: Čim ispečete palačinku, premažite je sa par kapi obične vode pomoću kuhinjske četkice pre nego što preko nje stavite sledeću. Ova dodatna vlaga garantuje da će ivice ostati mekane kao duša čak i ako ih jedete za doručak sledećeg dana.

Kako podgrejati palačinke a da ne postanu gumenaste

Najbolji način je da ih poređate jednu na drugu, umotate u aluminijumsku foliju i stavite u rernu na 100 stepeni tek na par minuta.

Izbegavajte mikrotalasnu jer ona izvlači vlagu i pretvara testo u žilavu masu koju je teško žvakati.

Druga opcija je da ih podgrejete u tiganju na tihoj vatri, ali obavezno poklopite tiganj da bi se stvorio efekat parenja.

Zašto se palačinke stežu nakon pečenja

Glavni razlog je previše jaja ili oštro brašno koje prirodno teži da postane krto kada se ohladi.

Uvek koristite meko brašno tip 400 i nemojte predugo mutiti smesu mikserom jer predugo mućenje oslobađa gluten koji testo čini „gumenim“.

Dovoljno je da smesa odstoji 15 minuta pre nego što dodate onaj ključni sastojak – vrelo mleko.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com