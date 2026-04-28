Uštipci bez kvasca i praška za pecivo: Ne upijaju ni kap ulja, a uz mrvicu ovog sastojka mekani su kao duša

Uštipci bez kvasca i praška za pecivo postoje, i to oni pravi, vazdušasti, koji ne upijaju ulje. Tajna nije u skupim sastojcima, već u jednoj kašičici nečega što već imate u frižideru. Uz pravu temperaturu ulja i mrvicu kiselog mlečnog sastojka, mekani su kao duša, a spolja imaju onu tanku, hrskavu koricu kakvu pamtite iz bakine kuhinje.

Zašto su baš ovi uštipci mekani kao duša

Klasični recepti se oslanjaju na kvasac koji traži vreme, toplotu i strpljenje. Ovde radimo drugačije. Umesto kvasca koristimo jogurt ili kiselu pavlaku u kombinaciji sa sodom bikarbonom.

Reakcija kiseline i sode stvara sitne mehuriće u testu i podiže ga u sekundi.

Rezultat je testo koje ne treba da odmara satima. Zamesite, ostavite petnaestak minuta i prženje može da počne. Upravo zato ovi uštipci ne upijaju ulje kao oni od dizanog testa, koji često znaju da budu teški i masni.

Sastojci za testo

500 g mekog brašna

250 ml gustog jogurta (ili 200 ml jogurta i 50 g kisele pavlake)

1 jaje

1 ravna kašičica sode bikarbone

1 kašičica šećera

prstohvat soli

1 kašika ulja u testo

ulje za prženje

Tajni sastojak zbog kog su mekani kao duša jeste upravo kisela pavlaka.

Mast u njoj omekšava gluten i daje testu onu plišanu strukturu koju je teško postići samo jogurtom.

Kako se mesi testo da uštipci budu mekani kao duša

U većoj posudi pomešajte jogurt, pavlaku, jaje, šećer i so. Dodajte sodu bikarbonu i kratko promešajte, smesa će zapeniti.

Tek onda postepeno ubacujte prosejano brašno.

Testo treba da bude mekano i lepljivo, malo ređe nego za hleb. Ne dodajte previše brašna, jer ćete dobiti tvrde, gumene loptice.

Pokrijte krpom i ostavite petnaest minuta da se sastojci povežu.

Trik za prženje da ne upiju ni kap ulja

Ovde većina ljudi pogreši. Ulje mora da bude vrelo, oko 175 stepeni, ali ne i da se dimi. Bacite mrvicu testa unutra, ako odmah skoči na površinu i zacvrči, temperatura je taman.

Ruke nakvasite hladnom vodom i kašikom vadite male knedle testa. Hladna voda sprečava lepljenje i pomaže da uštipci ostanu vazdušasti.

Pržite po četiri do pet komada odjednom, da ne snizite temperaturu ulja.

Vadite ih na rešetku, ne na papirni ubrus. Rešetka propušta paru sa svih strana i kora ostaje hrskava.

Tako ćete dobiti uštipke koji su iznutra mekani kao duša, a spolja zlatni i suvi na dodir.

Šta jesti uz njih

Slano ili slatko, biraju vam ukućani. Klasika je kajmak i mlada feta. Ko voli slatko, posuće ih šećerom u prahu ili preliti domaćim pekmezom od šljiva.

Probajte i kombinaciju sa kuvanim jajima i kobasicom za vikend doručak. Ostaju meki i sutradan, ako ih uopšte bude ostalo.

