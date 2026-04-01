Mekano kao duša, a ne upije ni kap ulja: Provereni trik naših baka za savršeno prženo testo

Ovako se pravi prženo testo koje ne ostavlja tragove masnoće na prstima. Stara caka koja garantuje da uštipci neće upiti ni kap ulja!

Prženo testo, poput uštipaka ili mirisnih mekika, decenijama je omiljen doručak u našim domovima. Brzo se sprema, a mirisom odmah okuplja celu porodicu za stolom. Ipak, mnoge domaćice muči isti problem – previše ulja koje ova peciva upiju tokom prženja.

Niko ne voli težak i mastan obrok, ali rešenje je zapravo vrlo prosto. Postoje dva stara trika koja će vam pomoći da vaše prženo testo ne upije ni kap masnoće.

Uz ove cake, svaki uštipak će ispasti savršeno lagan i vazdušast.

Kako se prži testo koje ne upija ulje

1. Soda bikarbona/prašak za pecivo + vruće ulje

Jedan od najjednostavnijih načina za pripremanje idealnih uštipaka i mekika je upotreba sode bikarbone ili praška za pecivo, koje ćete prosejati zajedno sa brašnom. Na taj način testo neće upijati višak masnoće kod prženja u dubokom ulju.

Ključ je u temperaturi: Da testo ne bi bilo masno, ulje u kome ćete ga pržiti trebalo bi da bude dobro zagrejano. Kada je ulje dovoljno zagrejano, ono u trenutku zatvara testo i ne dozvoljava mu da upije višak masnoće, već ga samo oblaže hrskavom koricom.

2. Rakija (ili rum) – stari bakin trik

Proveren način da testo koje pržite ne upije mnogo ulja ili masti jeste da dok mesite testo u njega dodate čašicu rakije. Kada umutite brašno, jaja, mleko i ostale sastojke koje koristite za pripremu, u sve to dodajte čašicu rakije.

Efekat: Uštipci neće pokupiti ni kap masnoće! Ovo je stari trik koje su još naše bake koristile, ali danas je pomalo zaboravljen. Ne morate da brinete jer se ukus rakije uopšte neće osetiti, a poslužiće da prženo testo ne bude previše masno. Ukoliko ipak želite da dodate aromu testu, a u isto vreme iskoristite trik sa alkoholom, možete dodati istu meru ruma.

Jednostavno rešenje za savršene uštipke!

Sledeći put kada pravite prženo testo, isprobajte ova dva trika – rezultat će vas oduševiti!

