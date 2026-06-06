Kiflice se stvrdnu već prvog dana, a kod komšinice ne, jer u brašno dodaju 2 sastojka za mekano testo koje traje danima

Mekano testo koje traje i treći dan posle pečenja nije slučajnost. Dodajte 2 sitnice u brašno i zaboravite na tvrde kiflice. Probajte odmah.

Mekano testo koje traje i ostaje sveže i drugog, pa čak i trećeg dana, nije sreća, već dva sastojka koja većina domaćica zaboravlja da stavi u brašno.

Pekari ih dodaju automatski, a vi verovatno imate oba u kuhinjskom ormariću upravo sada. Kiflice, perece i štapiće više nećete bacati jer su preko noći postali tvrdi kao kamen.

Zašto se kvasno testo stvrdne već posle jednog dana

Krivac je voda. Tačnije, način na koji ona beži iz testa čim ga izvadite iz rerne i ostavite nepokriveno na pultu. Skrob iz pšeničnog brašna se hladi, kristalizuje i otpušta vlagu. Rezultat poznajete, kiflica koja je juče bila kao oblak danas izgleda kao da je prespavala u fioci.

Veći problem je što većina ljudi pokušava da to reši dodavanjem više vode ili ulja u testo. Ne radi. Tako se ne dobija mekano testo koje traje. Dobijete teže, gušće pecivo koje se jednako brzo osuši.

Dva sastojka koja menjaju strukturu peciva

Profesionalni pekari u svako kilo brašna dodaju punu kašiku kukuruznog skroba i ravnu kašičicu finog griza, onog koji se koristi za dečju kašu. To je sve. Bez specijalnih poboljšivača iz prodavnice, bez emulgatora sa neizgovorljivim imenom.

Kukuruzni skrob, kod nas poznat kao gustin, smanjuje količinu glutena u smesi. Testo postaje lakše, prozračnije i znatno mekše pod prstima. Griz radi suprotan posao. Upija višak vlage tokom mešenja i zadržava je polako, tako da se pecivo ne raskvasi iznutra, a spolja ostaje nežno.

Kombinacija dva praha radi ono što ni puter ni mleko sami ne mogu, čuva sveže testo i kada ga ostavite u krpi do sutradan.

Šta tačno radi kukuruzni skrob u testu sa kvascem

Skrobne granule iz kukuruza upijaju vodu drugačije od pšeničnih. Kada se zagreju u rerni, bubre i zarobljavaju vlagu unutar strukture peciva. Kao navodi PubMed, istraživanje o ponašanju kukuruznog skroba tokom želatinizacije pokazuje da skrob menja teksturu i sposobnost zadržavanja vode u smesama sa brašnom. Praktično za vas, mekano pecivo i 48 sati posle pečenja.

Koliko tačno staviti i kada

Mere se ne menjaju, bez obzira na to da li pravite slane štapiće, slatke kiflice ili lepinje. Na kilogram brašna idu dve mere:

jedna puna supena kašika kukuruznog skroba (gustina)

jedna ravna kašičica finog griza

Oba sastojka pomešajte sa suvim brašnom pre nego što dodate kvasac, vodu ili mleko. Ne sipajte ih naknadno u već zamešeno testo, jer se neće ravnomerno rasporediti i pojaviće se grudvice.

Da li ovaj trik radi i za prženo testo

Radi za sve, pečenje u rerni, prženje u dubokom ulju, kuvanje knedli i čak za pite na tiganju. Skrob i griz ne menjaju ukus, samo strukturu. Krofne ostaju mekane do večeri, mekike se ne natope uljem, a štapići pucketaju spolja i ostaju nežni iznutra.

Najčešća greška koju domaćice prave

Pretvore trik u zatrpavanje brašna sa pola pakovanja skroba. Više nije bolje, postaje gore. Previše skroba ostavlja sluzav osećaj u ustima i testo neće porasti kako treba. Držite se proporcije, kašika na kilo, i ne improvizujte sa količinom.

Druga greška, ostavljanje peciva na otvorenom čim izađe iz rerne. Pokrijte ga čistom pamučnom krpom dok je mlako. Plastične kese ga raskvase, krpa zadržava taman dovoljno vlage.

Koji vaš domaći recept za testo sa kvascem najviše pati od stvrdnjavanja, kiflice za doručak ili slane lepinje uz čorbu?

Da li mogu da koristim pirinčani skrob umesto kukuruznog

Može, ali rezultat je manje vazdušast. Kukuruzni gustin daje mekše i prozračnije pecivo od pirinčanog ili krompirovog skroba.

Da li krupni griz radi isto što i fini

Ne radi. Krupni griz ostaje zrnast u testu i daje neprijatnu teksturu. Koristite isključivo fini, pšenični griz za dečju ishranu.

Koliko dana testo ostaje mekano sa ovim trikom

Pravilno pokriveno pecivo ostaje mekano dva do tri dana na sobnoj temperaturi. Posle toga gubi svežinu bez obzira na sastojke.

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