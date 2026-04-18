Melem za creva i prava bomba energije koja brzo vraća snagu telu nakon stresnog radnog dana

Melem za creva se krije u starom receptu naših baka. Napravite savršenu domaću cicvaru već večeras i oporavite stomak posle teškog posla!

Da li se sećate onog predivnog mirisa koji se širio domaćom kuhinjom dok ste bili sasvim mali? Melem za creva zapravo ne dolazi u obliku modernih farmaceutskih praškova, već pravo iz vrelog starinskog šerpića. Mnogi zaboravljaju koliko su naša tradicionalna jela pametno osmišljena i predstavljaju sigurnu hranu za dobra creva. Spremite ovu fantastičnu večeru, nahranite svoj umorni organizam i uživajte u svakom zalogaju koji momentalno budi najlepše uspomene. Obratite pažnju, jer se glavni trik za obrok koji brzo obnavlja energiju krije u samom srcu ovog teksta.

Šta je zapravo pravi melem za creva i stomak?

Pravi melem za creva i stomak je tradicionalna domaća cicvara. Ovo starinsko jelo pravi se od kukuruznog brašna, vode, mleka i punomasnog sira, formirajući glatku i bogatu smesu koja vrlo brzo oblaže želudac i momentalno umiruje ceo probavni trakt.

Ovaj starinski recept za cicvaru dolazi iz vremena kada se ovo jelo često pripremalo svake večeri. Radnici su svakodnevno tražili obrok koji vraća snagu. Cicvara je bila neizostavan deo kuhinje srpskog, crnogorskog, krajiškog i istočnohercegovačkog podneblja. Pravi se od žutog ili belog kukuruznog brašna, uz dodatak kajmaka ili sira, zavisno od regije u kojoj se priprema. Jedna tajna starinskog recepta za cicvaru je u kvalitetu kajmaka. Što je kajmak masniji i kremastiji, to će cicvara biti ukusnija.

Originalni recept koji predstavlja spas za loše varenje

Probajte da unapred pripremite sve potrebne namirnice pre nego što uopšte upalite šporet. Ovakav obrok je pravi lek za stomak jer se izuzetno lako vari, ali ne smete da odstupate previše od navedenih mera kako biste dobili onu poznatu, idealnu rastegljivu teksturu po kojoj je ovo jelo nadaleko poznato.

2 decilitra obične vode

2 decilitra punomasnog mleka

300 do 400 grama sira škripavca ili starog kajmaka

8 supenih kašika belog kukuruznog brašna

1 kašika nerastopljene domaće masti (ako se koristi masni kajmak, mast preskočite)

1 ravna kašičica soli

1 kašika prirodnog meda (za onaj posebni šmek)

Korak po korak do savršene starinske trpeze

Uzmite odgovarajući sud sa debljim dnom i pratite sledeće korake sasvim precizno. Sipati mleko, vodu i mast u šerpu i staviti da prokuva, pa dodati sir i so, a zatim dobro promešati. Kad ponovo prokuva, smanjiti temperaturu, sipati kukuruzno brašno i neprekidno mešati drvenom varjačom da polako krčka desetak minuta. Kad se po dnu posude „uhvati“ smesa, kao da se malo lepi i dobija teksturu „žvake“, vaša večera je sasvim gotova.

Dodatni savet: Zbog čega je blagotvorna za probavu

Pored toga što izuzetno brzo zasiti, domaći kukuruz ima svoja specifična nutritivna svojstva koja blago oblažu sluznicu. Uradite jednu malu, ali genijalnu izmenu ukoliko želite još izraženiji efekat. Slobodno dodajte sićušan prstohvat mlevenog kima direktno u vrelu smesu. Ovaj začin, kada se pametno stopi sa rastopljenim punomasnim sirom, stvara obrok koji je neverovatan saveznik za varenje i drastično smanjuje šansu za noćnu nadutost.

Zašto je baš ovo jelo idealan izbor posle posla?

Najlepša je vruća, stoga je odmah sipajte u dublje keramičke tanjire. Arome topljenog sira tada ubedljivo najviše dolaze do svog punog izražaja. Može da se posluži uz ohlađenu kiselu pavlaku, klasičan jogurt ili domaće kiselo mleko, a može i da se napravi sezonska salata po vašoj želji. Nauka danas jasno potvrđuje medicinsku vrednost ovakvih starinskih obroka. Na primer, kako jasno navodi studija objavljena u časopisu „Foods“, istraživanje o digestiji i bioaktivnim jedinjenjima palente direktno pokazuje da složeni skrob i korisni polifenoli iz kukuruznog zrna mogu prilično povoljno uticati na ljudski mikrobiom i glukozni odgovor organizma. Zato vas ovakva hrana nikada ne opterećuje, već deluje kao pravi melem za creva koji podiže vitalnost celog tela.

Koji tradicionalni specijalitet iz detinjstva vi lično najčešće spremate kada vam je hitno potreban energetski oporavak nakon izuzetno teškog dana?

Koji sir je najbolji za domaću cicvaru?

Za vrhunski ukus i teksturu uvek birajte punomasni sir škripavac ili stariji masni kajmak, jer se oni savršeno tope i daju neophodnu glatkoću.

Da li se preostala cicvara može podgrevati?

Podgrevanje se ne preporučuje pošto kukuruzno brašno brzo gubi elastičnost, pa obrok postaje suv. Pojedite je odmah dok je potpuno topla i kremasta.

Može li se iskoristiti žuto umesto belog brašna?

Slobodno upotrebite žuto kukuruzno brašno bez ikakvih problema. Ukus ostaje jednako bogat, a obrok će dobiti neverovatno prelepu i izrazito privlačnu zlatnu boju.

