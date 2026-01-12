Mesari koriste specijalni lepak: Mislite da ste kupili šnicle, a zapravo dobili ste „frankenstejk“ (VIDEO)

Trik koji pojedini mesari koriste kako bi više zaradili jeste da ostatke odrezaka slepe posebnom smesom, poznaotoj kao lepak za meso

Šnicle su oduvek bile nešto što nas podseća na luksuznije jelo. Ali, da li ste ikada čuli za frankenšnicle ili frankenstejk?

Ako ste ekstremni ljubitelji mesa, sada ćete se razočarati. Pored svih spekulacije u medijima, nije kao da niste upućeni u kvalitet mesa koji nam se prodaje na tržištu. Ali ovaj snimak je i te kako privukao pažnju javnosti.

Više ne možete da sudite o kvalitetu šnicle samo po ukusu. Zahvaljujući čoveku u snimku u nastavku, imamo priliku da saznamo šta su frankenšnicle.

Kako se koristi lepak za šnicle?

Naime, trik koji pojedini mesari koriste kako bi više zaradili jeste da ostatke odrezaka slepe zajedno sa transglutaminom, koji je u industriji poznat kao lepak za meso, a rezultat izgleda kao šnicla. Ovaj proces nije nužno štetan i nezdrav, ali prevara je u tome što mušterije plaćaju punu cenu za spojene ostatke mesa.

Ponekad je ovaj spoj toliko vešto napravljen da se razlika u odnosu na autentičnu šniclu ni ne primećuje, ali prevara je prevara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com