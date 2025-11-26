Mesari otkrivaju najveću tajnu: Ova greška pri kupovini mesa bi mogla skupo da vas koštati

Najveća greška pri kupovini mesa je ta da ignorišete savet mesara i birate isključivo po ceni ili navodno „najlepšem“ komadu. Kada naučite da pitate i razaznate razliku — dobićete sočno, sigurno i ukusno meso.

U radnji ili mesari često posegnete za najjeftinijim ili vizuelno primamljivim komadom — ali najvažnije je pitati mesara. Ono što deluje kao dobar izbor možda uopšte nije ono što vam treba za jelo koje planirate.

Zašto je ovaj savet mesara zlata vredan

Razni komadi junetine, na primer, se razlikuju i po strukturi i po ukusu — i po ceni. Komad koji je „popularan“ može da bude tvrd i da loše bude skuvan.

Mesar zna za šta koji komad najbolje služi — da li je idealan za pečenje, gulaš, brzo prženje, sporije kuvanje… Time dobijete meso koje je sočno i ukusno, ne žilavo.

Na šta obratiti pažnju pri kupovini mesa

Pitajte mesara: recite mu kako planirate da pripremite meso, i tražite savet: da li da uzmete ramstek, vješalicu, batak, ceo komad…

Birajte prema upotrebi: Ako meso ide za brzi obrok — možda prsa ili tanki komad; za gulaš, dvopek ili sporije jelo — komad sa više vezivnog tkiva, masnoće, pogodniji.

Svežina i poreklo: Posebno ako kupujete piletinu ili svinjetinu — birajte meso iz proverenih mesara, sa jasnim poreklom i deklaracijom.

Ne jurite samo cenu: Najjeftinije ne znači uvek najbolje. Zamislite — meso je glavni deo obroka: loš komad može da pokvari cio ručak.

Kako da kupovina mesa zaista bude pametna

Zamislite ovo: ulazite u mesaru i pre nego što kažete „ja bih kilo“, pitate: „Zašto taj komad preporučujete za pečenje/piletinu/pohovanje?“ — dobićete odgovor da li je komad sočan, koliko masti ima, da li je pogodniji za sporo pečenje ili brzo prženje. Tako ćete štedeti i vreme i novac — a ručak će biti ukusan.

I još: kad mesar zna da vi razumete razliku između komada, možda će vas pitati šta volite — i ponuditi zaista dobar komad koji možda ne biste ni pogledali da birate sami.

Zaključak: kupovina mesa nije puko uzimanje sa police. Ako zanemarite savet mesara i birate samo po izgledu ili ceni, propuštate priliku da dobijete najbolje. Zato — sledeći put, postavite pitanje. Uložite minut-dva u razgovor, i ručak vam neće razočarati.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com