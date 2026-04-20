Mesari uvek stavljaju jedan sastojak u ćevape: Meso ostaje sočno čak i kad se peče mnogo kasnije

Tajna ćevapa koji ne postanu suvi kad stoje na roštilju konačno je otkrivena! Mesari je stavljaju svaki put, meso ostaje sočno, a kod kuće je gotovo niko ne koristi. Da li je to najveća greška koju pravimo kada pokušavamo da napravimo savršene ćevape u svojoj kuhinji.
Šta je čest problem sa domaćim ćevapima – zašto meso ne ostaje sočno?
Problem nije ni meso ni mlevenje. Nije ni izbor začina niti vremenske prilike. Problem je u vezivanju koje iskusni mesari rešavaju dodatkom jedne kašičice soda-bikarbone na kilogram mlevenog mesa.
Kako soda-bikarbona čini ćevape boljim?
Soda bikarbona razgrađuje proteine dovoljno da meso ostane mekano i sočno, čak i kada se peku dosta kasnije. To znači da nema potrebe da žurite sa pečenjem – ćevapi će biti savršeni bez obzira na vreme čekanja.
Pored toga, dodaje ćevapima blagu, često poželjnu hrskavu koricu spolja , što ih čini vizuelno i teksturalno privlačnijim.
Recept koji koriste najbolje ćevabdžinice
Kombinacija sa belim lukom, solju i biberom te malo mineralne vode je tajna formula koju koriste i najbolje ćevabdžinice na jugu Srbije. Jednostavna, ali efikasna i bez komplikacija.
Sada znate šta vam je nedostajalo. Sledeći put kad pravite ćevape, ne zaboravite ove savete!
Prijatno!
