Mesari uvek stavljaju jedan sastojak u ćevape: Meso ostaje sočno čak i kad se peče mnogo kasnije

Ovaj sastojak razgrađuje proteine dovoljno da meso ostaje sočno, čak i kada se peče mnogo kasnije dok ukus bude uvek odličan.
Tajna ćevapa koji ne postanu suvi kad stoje na roštilju konačno je otkrivena!  Mesari je stavljaju svaki put, meso ostaje sočno, a kod kuće je gotovo niko ne koristi. Da li je to najveća greška koju pravimo kada pokušavamo da napravimo savršene ćevape u svojoj kuhinji.

Šta je čest problem sa domaćim ćevapima – zašto meso ne ostaje sočno?

Problem nije ni meso ni mlevenje. Nije ni izbor začina niti vremenske prilike. Problem je u vezivanju koje iskusni mesari rešavaju dodatkom jedne kašičice soda-bikarbone na kilogram mlevenog mesa.

Kako soda-bikarbona čini ćevape boljim?

Soda bikarbona razgrađuje proteine dovoljno da meso ostane mekano i sočno, čak i kada se peku dosta kasnije. To znači da nema potrebe da žurite sa pečenjem – ćevapi će biti savršeni bez obzira na vreme čekanja.

Pored toga, dodaje ćevapima blagu, često poželjnu hrskavu koricu spolja , što ih čini vizuelno i teksturalno privlačnijim.

Recept koji koriste najbolje ćevabdžinice

Kombinacija sa  belim lukom, solju i biberom te  malo mineralne vode je tajna formula koju koriste i najbolje ćevabdžinice na jugu Srbije. Jednostavna, ali efikasna i bez komplikacija.

Sada znate šta vam je nedostajalo. Sledeći put kad pravite ćevape, ne zaboravite ove savete!

Prijatno!

