Meso koje se topi u ustima: Baka mi otkrila trik za dinstanje koji svi zaboravljamo

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Želite meso koje se topi u ustima? Otkrivamo stari bakin trik za dinstanje uz koji će svaki komad postati mekan kao puter. Probajte već danas!

Meso koje se topi u ustima je rezultat koji svaka domaćica priželjkuje, ali često dobijemo žilave komade koje je teško i iseći.

Bacanje novca na skupu junetinu ili svinjetinu koja na kraju završi kao „đon“ frustrira svakog ko voli da kuva za svoju porodicu.

Dobra vest je da ne morate biti šef kuhinje da biste to popravili, već samo treba da primenite jedan zaboravljeni trik koji su naše bake koristile svakog dana.

Zašto meso postaje tvrdo dok se dinsta

Većina greši jer meso ubacuje direktno u vrelu vodu ili ga prebrzo dinsta na jakoj vatri.

Tada se mišićna vlakna mesa naglo šokiraju, stežu i postaju otporna na svako dalje omekšavanje.

Sporost je ovde najvažniji sastojak, jer samo lagano krčkanje izvlači najbolje ukuse.

Meso koje se topi u ustima uz jedan potez

Tajna vrhunskog ukusa je u kiselini koju dodajete na samom početku pripreme.

Jedna kašika sirćeta, malo belog vina ili pasiranog paradajza razgradiće opnasta vlakna pre nego što se meso „zatvori“.

Ovaj postupak menja teksturu mesa iz korena i čini ga neverovatno mekim.

ZLATNI SAVET: Pre nego što dodate tečnost, meso kratko propržite na vrelom ulju sa svih strana dok ne dobije tamnu, karamelizovanu boju. Tek tada dodajte kiselinu i smanjite vatru na minimum, poklopite lonac i ostavite da se krčka bar 90 do 120 minuta.

Kako pripremiti meso da bude meko kao puter?

Najvažnije je da tečnost koju dolivate uvek bude vrela, nikako hladna iz česme.

Nagla promena temperature trenutno očvrsne meso i poništava sve što ste do tada uradili.

Ako imate vremena, meso prethodno marinirajte u ulju i začinima makar dva sata pre pripreme.

Šta učiniti ako je meso i dalje tvrdo?

Ako nakon sat vremena dinstanja vidite da meso nije popustilo, dodajte na vrh noža sode bikarbone.

Ona deluje kao prirodni omekšivač koji će „razbiti“ tvrdnju strukturu bez uticaja na ukus samog jela.

Samo pazite da ne preterate, jer dovoljna je zaista mala količina da se čudo desi.

Koje je meso najbolje za sporo dinstanje?

Uvek birajte komade sa više masnoće i vezivnog tkiva, kao što su juneća plećka, vrat ili svinjski pauflek.

Ti delovi su puni kolagena koji se dugim dinstanjem pretvara u želatin, dajući onaj prepoznatljivi sočni ukus.

Izbegavajte krtinu jer ona, koliko god je dugo spremali, nikada neće dostići tu savršenu mekoću.

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