Meso od Božića vam više neće propasti: Dodajte samo jednu stvar pri podgrevanju za ukus kao prvog dana

Da li vam je meso od Božića postalo suvo? Ne brinite, uz jedan dodatak biće opet sočno kao tek ispečeno. Otkrijte trik koji vraća svežinu.

Zatekli ste se ispred frižidera, gledate u preostalo pečenje i pitate se vredi li ga servirati jer deluje suvo i beživotno? Nema ničeg tužnijeg od uništenog prazničnog truda, ali meso od Božića ne mora da završi kao žilav ostatak koji se jedva guta.

Tajna vraćanja one prvobitne sočnosti i arome ne leži u mikrotalasnoj rerni, već u jednostavnom dodavanju vlage koja je isparila tokom hlađenja. Ključni sastojak koji verovatno već imate u kuhinji, a koji pravi drastičnu razliku, jeste malo goveđeg ili pilećeg bujona (ili čak obične vode sa kockicom putera).

Meso od Božića i tajna savršenog podgrevanja

Najveća greška koju većina pravi jeste naglo zagrevanje na visokim temperaturama. To meso od Božića pretvara u „đon“ pre nego što stignete da postavite sto. Da biste povratili mekoću, potrebno je da stvorite efekat parnog kupatila. Kada se pečenje hladi, mišićna vlakna se stežu i istiskuju sokove. Vaš zadatak je da te sokove vratite nazad.

Najbolji metod podrazumeva korišćenje rerne i tečnosti. Isecite meso na jednake kriške, poređajte ih u pleh, a zatim prelijte sa nekoliko kašika toplog bujona. Tečnost ne treba da pliva, već samo da pokrije dno posude. Prekrijte sve aluminijumskom folijom kako bi para ostala unutra i cirkulisala oko mesa, prodirući u svaku poru.

Zašto je bujon presudan za ukus?

Voda je prihvatljiva, ali bujon vraća izgubljene arome. Kada koristite ovu tehniku, meso od Božića upija ne samo vlagu već i začine iz tečnosti. Ako nemate bujon, rastvorite malo putera u vodi sa prstohvatom soli i bibera – masnoća će pomoći da se vlakna omekšaju i da korica dobije onaj fini sjaj.

Tri koraka do transformacije u rerni:

Zagrejte rernu umereno: Ne idite preko 150 stepeni Celzijusa. Cilj je nežno zagrevanje, a ne ponovno pečenje.

Zaštitite vlagu: Folija mora biti dobro pričvršćena oko ivica posude. To je vaša komora za regeneraciju.

Vreme je ključ: Držite meso u rerni oko 15 do 20 minuta. Dovoljno da se zagreje do srži, ali ne predugo da se isuši.

Kada izvadite pleh i sklonite foliju, zapahnuće vas miris koji podseća na trenutak kada ste pečenje prvi put izneli na prazničnu trpezu. Ovako pripremljeno meso od Božića možete iskoristiti za sendviče, salate ili kao glavno jelo uz pire krompir. Ne dozvolite da kvalitetna hrana propadne samo zbog loše tehnike podgrevanja. Isprobajte ovaj metod već danas, okupite porodicu oko stola i uživajte u svakom zalogaju koji se topi u ustima, baš kao da je praznik tek počeo.

