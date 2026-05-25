Kako da isterate miris zaprške iz kuće: Uz ova 3 trika iz bakine kuhinje, stan će vam mirisati na svežinu

Miris zaprške ume da ostane danima u zavesama. Tri bakina trika, sve već imate u kuhinji, probajte još večeras.

Miris zaprške se ne diže iz tiganja, on se useljava. Upija ga jastučnica, upija ga ogrtač iza vrata, upija ga tepih u dnevnoj sobi, i tri dana posle sarme svi pitaju šta ste kuvali.

Nije problem u zaprški, problem je što je većina vas pokušava izvetriti otvaranjem prozora, a to je najgore što možete da uradite u prvih deset minuta.

Zašto miris zaprške ostaje danima?

Brašno na vrelom ulju ili masti stvara mikroskopske masne čestice koje se šire vazduhom. Te čestice su lepljive, hvataju se za tekstil i drvene površine, gde ostaju sve dok ih hemikalije ili pravilno čišćenje ne razgrade.

Klasično provetravanje u prvim minutima samo raznosi miris zaprške po celom stanu, umesto da ih zadrži u kuhinji gde ih je znatno lakše neutralisati.

Šta se zapravo događa tokom prženja?

Zaprška je brašno propečeno u masnoći, najčešće na ulju ili masti. Kada brašno počne da tamni, oslobađa jedinjenja slična onima kod prepečenog hleba, samo mnogo masnija i upornija. To je taj specifičan vonj koji se lako „lepi“ za zavese, mebl i odeću, čineći ih teškim za osvežavanje.

1. Sirće na ringli pored

Dok pravite zapršku, na susednu ringlu stavite manju šerpicu sa dva prsta belog sirćeta i kašikom vode. Neka tiho krčka na slaboj vatri dok kuvate. Sirćetna para vezuje masne čestice u vazduhu pre nego što stignu do zavesa i tapeta. Ovo je stari trik koji su domaćice koristile u malim kuhinjama bez aspiratora, jer sirće zaista neutrališe mirise, umesto da ih samo maskira poput kupovnih osveživača.

2. Kora limuna i klinčić

Čim sklonite zapršku sa vatre, u vrelu šerpu ubacite koru jednog limuna i tri komada klinčića. Dolijte malo vode i vratite na slabu vatru na dva minuta. Vrelina dna otpušta limunova eterična ulja, a klinčić dodaje toplu notu koja u trenutku menja atmosferu u kuhinji.

Napomena: Izbegavajte sprejove za osvežavanje vazduha u tim trenucima. Oni samo „sednu“ preko mirisa zaprške, a rezultat je mešavina koja je često gora od originalnog mirisa hrane.

3. Tiganj odmah u toplu vodu sa brašnom

Nakon što iskoristite zapršku, prazan tiganj odmah napunite toplom vodom i u nju dodajte kašiku brašna. Brašno će „povući“ zaostalu masnoću sa zidova tiganja, koja je glavni izvor širenja mirisa nakon kuvanja. Nikada ne ostavljajte tiganj da se hladi prazan, jer tada nesmetano otpušta miris u vazduh.

Dodatan savet: Aspirator uključite tek kada tiganj sa vodom i brašnom stavite na ringlu. Tako će izvlakač skupljati paru direktno sa površine tiganja, umesto da raznosi masne čestice po celom stanu.

Kako se rešiti mirisa koji se već uvukao u zavese

Ako miris stoji već dan-dva, rešenje su soda bikarbona i para. Prokuvajte litar vode sa dve kašike sode bikarbone i ostavite posudu u kuhinji oko sat vremena. Vodena para obogaćena sodom razgrađuje masne čestice koje su se „zalepile“ za zavese, mebl ili zidove.

Napomena: Ako su zavese od osetljivih materijala poput svile ili nekih sintetičkih čipki, prvo testirajte dejstvo pare na manje vidljivom delu.

Četiri navike koje „šire“ miris po celom stanu

Neke postupke ponavljamo automatski, a oni su zapravo glavni krivci što nam stan miriše na restoran danima nakon kuvanja:

Otvaranje vrata kuhinje: Dok je tiganj na vatri, vrata prema dnevnoj sobi moraju biti zatvorena kako se miris ne bi širio.

Pogrešno usmeren ventilator: Nikada ne palite ventilator ili klimu koji duvaju direktno ka hodniku ili drugim sobama, jer tako samo „gurate“ miris dalje od kuhinje.

Sušenje veša u blizini: Tog dana izbegavajte sušenje veša u kuhinji ili u neposrednoj blizini. Tekstil poput magneta upija mirise, čak i ako je veš na terasi, a prozor otvoren.

Prevremeno provetravanje: Otvaranje prozora u prvih deset minuta kuvanja samo stvara promaju koja „lepi“ miris za zavese umesto da ga izbaci napolje.

Koji vam je miris iz kuhinje najteže da isterate, zaprška, prženi luk ili riba?

Da li sveća može da ukloni miris zaprške

Ne može. Sveća prekriva miris svojom aromom, ali masne čestice ostaju na tekstilu. Para sa sirćetom ili sodom rešava uzrok, sveća samo kupuje petnaest minuta.

Koliko dugo miris zaprške ostaje u stanu

Bez intervencije, od dva do četiri dana, najduže na zavesama i tapaciranim stolicama. Sa sirćetnom parom isto veče, miris nestaje za sat vremena.

Da li može sirće da se zameni limunskom kiselinom

Može, kašičica limunske kiseline u šolji vode daje sličan efekat. Sirće je jače za masne mirise, limunska kiselina ostavlja prijatniji vazduh posle.

