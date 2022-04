Mislite da znate? Evo kako savršeno skuvati jaje

Žumance koji se mrvi. Belance kao od gume. To su samo neki od problema s kojima se susrećemo prilikom kuhanja jaja. Nikako pogoditi ono pravo vreme kada treba izvaditi jaje iz ključale vode i dobiti baš kakvo vam je po ukusu. Najjednostavnije kuvanje jaja ima svoje zakonitosti jer će i mala nepažnja rezultirati prekuvavanjem jaja.

Trikovi za savršeno kuvana jaja

Pazite na pukotine u ljusci. I najmanja pukotina uzrokovaće prolivanje belanca. Ne kuvajte jaja direktno iz frižidera. Najbolje je izvaditi jaja iz frižidera barem desetak minuta pre kuvanja kako bi se ugrejala na sobnoj temperaturi i tako ćete izbeći pucanje ljuske.

Započnite kuvanje u hladnoj vodi

Iako mnogi jaja stavljaju u vodu tek kad ona proključa, zapravo ih trebate staviti u posudu hladne vode. Stavite li jaje direktno u ključali vodu, belanac će ispasti gumenast. Naglo zagrevanje može uzrokovati napuknuće ljuske.

Dodajte kašičicu soli

U doticaju sa soli i sodom bikarbonom belanac se stvrdne, što će zatvoriti eventualne rupice na ljusci i sprečiti curenje belanca.

Izbegnite prekuvavanje

Ponekad tvrdo kuvana jaja mogu da imaju zeleni omotač oko žumanca. To se događa zbog reakcije sumpora iz belanca i gvožđa iz žumanca do koje dolazi kada se jaja kuvaju predugo ili na previsokoj temperaturi. Kako biste to izbegli, jaja kuvajte na slabijoj vatri i ne duže od 12 minuta.

