Mitrovdanska salata od pečenih paprika: Domaćinski prilog savršen uz slavsko pečenje!

Ova salata nije „obična“, umesto teških preliva, koristi se lagani preliv sa jogurtom i medom koji izvlači slast pečenih paprika

Za slavsku trpezu, posebno za Mitrovdan, idealan izbor je salata od pečenih paprika i sira jednostavna, kremasta i puna domaćeg ukusa.

Ova salata je punog ukusa, kremasta, ali osvežavajuća savršena uz pečenje, sarmu i slavsku trpezu. U njoj se spajaju dim, slanoća i blaga kiselkastost baš ono što treba da probije masniji obrok.

Ova salata nije „obična“ umesto teških preliva, koristi se lagani preliv sa jogurtom i medom koji izvlači slast pečenih paprika i balansira sir, prenosi informer.rs.

Sastojci:

8-10 pečenih crvenih paprika (najbolje domaćih, oljuštenih i bez semena)

200 g sitnog ili mladog sira

100 g feta sira

2-3 čena belog luka

3 kašike gustog jogurta ili grčkog jogurta

1 kašika maslinovog ulja

1 kašičica meda (da zaokruži ukus)

1 kašika jabukovog sirćeta ili limunovog soka

Sveže mleveni biber

Prstohvat origana ili suvog bosiljka

Šaka sitno seckanih oraha ili pečenih semenki suncokreta (po želji)

Nekoliko listića peršuna za dekoraciju

Priprema:

Pečene paprike dobro ocedite od tečnosti i isecite ih na trake srednje širine. Ako su paprike jače slane ili kisele, isperite ih kratko u hladnoj vodi i osušite ubrusom.

U činiji pomešajte sitan sir i izmrvljen feta sir. Dodajte jogurt, maslinovo ulje, med, sirće i beli luk koji ste izgnječili u pastu. Promešajte dok ne dobijete blago kremastu smesu ne mora biti potpuno glatka.

U sirnu mešavinu dodajte paprike, pospite biberom i suvim biljem, pa sve lagano promešajte da se ukusi sjedine, ali da paprike ostanu cele.

Po želji ubacite šaku seckanih oraha ili semenki suncokreta oni dodaju hrskavost i toplinu ukusu. Ostavite salatu da odstoji najmanje 30 minuta u frižideru kako bi se ukusi proželi.

Pre posluženja, prelijte s malo maslinovog ulja i ukrasite listićima peršuna.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com