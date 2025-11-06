Mitrovdanska salata od pečenih paprika: Domaćinski prilog savršen uz slavsko pečenje!

Za slavsku trpezu, posebno za Mitrovdan, idealan izbor je salata od pečenih paprika i sira jednostavna, kremasta i puna domaćeg ukusa.
Ova salata je punog ukusa, kremasta, ali osvežavajuća savršena uz pečenje, sarmu i slavsku trpezu. U njoj se spajaju dim, slanoća i blaga kiselkastost baš ono što treba da probije masniji obrok.
Ova salata nije „obična“ umesto teških preliva, koristi se lagani preliv sa jogurtom i medom koji izvlači slast pečenih paprika i balansira sir, prenosi informer.rs.
Sastojci:
- 8-10 pečenih crvenih paprika (najbolje domaćih, oljuštenih i bez semena)
- 200 g sitnog ili mladog sira
- 100 g feta sira
- 2-3 čena belog luka
- 3 kašike gustog jogurta ili grčkog jogurta
- 1 kašika maslinovog ulja
- 1 kašičica meda (da zaokruži ukus)
- 1 kašika jabukovog sirćeta ili limunovog soka
- Sveže mleveni biber
- Prstohvat origana ili suvog bosiljka
- Šaka sitno seckanih oraha ili pečenih semenki suncokreta (po želji)
- Nekoliko listića peršuna za dekoraciju
Priprema:
Pečene paprike dobro ocedite od tečnosti i isecite ih na trake srednje širine. Ako su paprike jače slane ili kisele, isperite ih kratko u hladnoj vodi i osušite ubrusom.
U činiji pomešajte sitan sir i izmrvljen feta sir. Dodajte jogurt, maslinovo ulje, med, sirće i beli luk koji ste izgnječili u pastu. Promešajte dok ne dobijete blago kremastu smesu ne mora biti potpuno glatka.
U sirnu mešavinu dodajte paprike, pospite biberom i suvim biljem, pa sve lagano promešajte da se ukusi sjedine, ali da paprike ostanu cele.
Po želji ubacite šaku seckanih oraha ili semenki suncokreta oni dodaju hrskavost i toplinu ukusu. Ostavite salatu da odstoji najmanje 30 minuta u frižideru kako bi se ukusi proželi.
Pre posluženja, prelijte s malo maslinovog ulja i ukrasite listićima peršuna.
