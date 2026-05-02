Mladi krompirići su svima omiljeni, a da li ih treba ljuštiti ili ne?

Mnoge domaćice imaju dilemu da li se mladi krompirići ljušte ili ne. Stručnjaci su otklonili nejasnoće, najslađi su kad se ne ljušte.

Mladi krompirići su mnogima omiljena namirnica, jednostavni su, brzi za pripremu i savršeni kao prilog uz gotovo svako jelo. Međutim, mnoge domaćice imaju dilemu da li bi krompiriće trebalo ljuštiti. Kako ih pravilno oprati da bi ostali čisti, a zadržali svoj puni ukus?

Ono što mnogi ne znaju jeste da način na koji se peru mladi krompirići direktno utiče na njihov ukus i teksturu, dok ljuštenje u većini slučajeva nije potrebno i može im oduzeti prirodnu aromu i mekoću. Zato vredi znati nekoliko jednostavnih, ali važnih pravila pripreme koja prave razliku između običnog i zaista ukusnog priloga sa kojim nema greške.

Jednostavna pravila pripreme

Kora mladih krompirića je tanka, nežna i bogata hranljivim materijama. Upravo ona mu daje karakterističan, blago orašast ukus nakon kuvanja ili pečenja. Ljuštenjem se često gubi deo te teksture i prirodne arome. Zato se preporučuje da se kora zadrži, osim ako nije oštećena ili previše gruba. Tada je najbolje da je odstranite pomoću ljuštilice.

Ono što je mnogo važnije od ljuštenja jeste pravilno pranje. Mladi krompir često dolazi sa ostatkom zemlje, pa ga treba dobro očistiti pre pripreme. Najbolje je da ga prvo kratko potopite u hladnu vodu, kako bi se zemlja omekšala i lakše odvojila. Nakon toga, svaki krompir treba nežno protrljati rukama ili mekom četkicom za povrće. Na taj način se uklanjaju nečistoće iz neravnina na kori, a da se ona ne ošteti.

Ako je krompir posebno prljav, voda se može promeniti jednom ili dva puta tokom pranja, ali bez agresivnog ribanja ili ljuštenja nožem, jer se tako gubi ono što ga čini posebnim.

Nakon pranja, dovoljno ga je samo procediti i spreman je za dalju pripremu. Nikada nemojte spuštati mlade krompiriće u toplu vodu. Ona će uticati na promenu boje ovog povrća i omekšaće im strukturu, pa neće biti hrskavi kad ih budete pržili.

Mladi krompirići su zahvalni jer se kuvaju, lepo peku i odlično se slažu sa začinima poput ruzmarina, belog luka i maslinovog ulja. Najukusniji su kad se prže u domaćoj masti. Kad mlade krompiriće pripremite na pravilan način, oni će sačuvati svoju prirodnu aromu i postati savršen prilog gotovo svakom jelu.

