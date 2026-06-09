Mleko u kajganu sipa pola Srbije, a kuvari kažu da grešite: evo koliko tacno ide na dva jajeta da bude savršeno pahuljasta

Mleko u kajganu sipa skoro svako, ali kasika viska je pretvara u vodu. Saznajte tacnu meru i tehniku za savrseno meku kajganu.

Mleko u kajganu ne dodaje jaja onako kako mislite. Tačna mera je jedna kašika na dva jajeta, i tu većina zastane. Sipaju „od oka“, smesa postane vodenasta, a kajgana se na kraju cedi po tanjiru. Mala količina vlage stvara paru tokom kuvanja i drži jaja mekim. Previše mleka radi suprotno.

Da li mleko u kajganu zaista pomaže

Da. Mala količina daje smesi vlagu koja se pretvara u paru, pa jaja narastu i postanu prozračnija. Granica je tanka. Kašika mleka na dva jajeta je dovoljna, sve preko toga razblažuje ukus i pravi lokvu na dnu tiganja.

Zato je pitanje pogrešno postavljeno. Nije stvar u tome da li dodajete mleko, već koliko. Jedna kašika mleka na dva jajeta je jedini broj koji treba da zapamtite.

Pavlaka bije mleko u kremastosti

Vrsta masnoće menja sve. Punomasno mleko daje pristojan rezultat, ali slatka pavlaka pravi pravu razliku. Veći procenat masti znači bogatiju, punju teksturu i jaja koja se tope u ustima.

Obrano mleko je gubljenje vremena. Nema dovoljno masti da promeni išta, pa samo razvodni jaja. Ako imate kašiku slatke pavlake, upotrebite nju. Rezultat je mekša kajgana bez ikakvog dodatnog truda.

Tehnika koju većina preskoči, a ona odlučuje sve

Najbolja kajgana se ne pravi jakom vatrom i dodatkom mleka, već strpljenjem. Tiha vatra i nežno, neprekidno mešanje rade posao koji nijedan sastojak ne može.

Jaka temperatura isuši jaja za par sekundi i pretvori ih u gumu. Sporo kuvanje na niskoj do srednje niskoj vatri drži ih kremastim. Mešajte stalno, bez žurbe, i smesa će se polako zgrušnjavati u meke pahuljice.

Trik koji menja igru: sklonite tiganj sa vatre pre nego što kajgana izgleda gotova. Preostala toplota dovrši posao za pet sekundi. Ako čekate da bude potpuno kuvana na vatri, već ste je prepekli.

Najčešća greška sa mlekom

Ljudi sipaju mleko „na oko“ iz kutije, pa dobiju vodenastu masu koja se nikad ne zgusne. Druga greška je dodavanje mleka i pojačavanje vatre da bi se to nadoknadilo. Tada jaja ispadnu i suva i razvodnjena istovremeno.

Posolite jaja tek pri kraju kuvanja, ne na početku. So povučena prerano izvlači vlagu i pravi vodenastu smesu. Kombinacija prave mere, dobre masti i tihe vatre odlučuje da li ćete dobiti običan brzi obrok ili stvarno pahuljastu kajganu.

Koliko mleka ide na dva jajeta?

Jedna kašika mleka na dva jajeta. Manje nema efekta, više pravi vodenastu teksturu i razblažuje ukus.

Da li je bolje mleko ili pavlaka u kajganu?

Slatka pavlaka daje kremastiju i bogatiju teksturu jer ima više masti. Mleko sa nižim procentom masti gotovo da ne menja rezultat.

Zašto mi kajgana ispadne gumena?

Vatra je previsoka ili je predugo na ringli. Kuvajte na tihoj vatri i sklonite tiganj pre nego što jaja deluju potpuno kuvana.

A vi, sipate li mleko u jaja ili ste u taboru koji to smatra svetogrđem? Napišite u komentarima koja je vaša tajna mera

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