Ne kupujte mleveno meso ako uočite ovo na dnu pakovanja: Boja i rok često zavaraju

Mleveno meso umemo da biramo pogrešno: boja i rok trajanja vara, a pravi znak je na dnu pakovanja. Proverite pre nego što platite.

Dva sata na pultu leti, i meso koje izgleda savršeno već može da bude problem. Mleveno meso najčešće biramo po boji i datumu na nalepnici, a upravo ta dva podatka najlakše obmanjuju. Pravi trag krije se tamo gde retko ko gleda, na dnu pakovanja, ispod samog mesa.

Dno pakovanja otkriva više od datuma

Okrenite pliticu i pogledajte šta se nakupilo na dnu. Lokvica crvenkaste tečnosti, vlažna podloga ili meso koje pliva u svojoj vodi znak je da je proizvod bio na temperaturi koja mu ne odgovara. Sveže mleveno meso drži se kompaktno i suvo, bez bare ispod sebe.

Curi ili je napuklo? Vratite na policu

Ako pakovanje curi, ima pukotinu ili je folija probušena, ne stavljajte ga u korpu. Oštećena ambalaža pušta bakterije unutra, a sok iz mesa može da iscuri na jogurt ili povrće pored njega. Kod mlevenog je rizik dvostruko veći jer se kroz mlevenje sve sa površine rasporedi kroz celu masu.

Zašto temperatura govori istinu, a boja laže

Pipnite pakovanje pre nego što ga uzmete. Mleveno meso treba da bude izrazito hladno na dodir, skoro kao da ste izvadili kockicu leda. Bezbednost zavisi od toga da li je celim putem, od klanice do police, čuvano na 4 stepena ili nižoj temperaturi. Mlako pakovanje znači da je negde stajalo predugo.

Boja zna da prevari i iskusnu domaćicu. Unutrašnjost mesa često posivi ili dobije braon nijansu jer do nje ne dopire kiseonik, što ne znači da je pokvareno.

Opasne klice kao što su salmonela i ešerihija koli, ne menjaju ni miris, ni izgled, kako za „Simply Recipes“ navodi dijetolog Dženifer Palijan. Meso izgleda normalno, a ipak nosi rizik.

Koji znak na pakovanju je najopasniji za zdravlje?

Najopasnija je topla, vlažna posuda sa tečnošću na dnu, jer ukazuje da je hladni lanac prekinut, a baš tu se klice razmnožavaju iako boja i rok i dalje deluju ispravno.

Doneli ste ga kući, sad pazite na sat

Žurite od kase do frižidera, posebno ovih dana. Pravilo je jednostavno: napolju ne sme da provede više od dva sata, a po letnjim vrućinama iznad 30 stepeni granica pada na jedan sat. Ako planirate sarmu ili pljeskavice tek za vikend, nemojte čekati. Ubacite meso u zamrzivač isti dan, dok je još sasvim hladno.

Najveća greška nije pogrešan rok, već poverenje u boju. Crveno meso na vrhu pakovanja vam ne kaže ništa o tome šta se dešava ispod. Zato uzmite pliticu u ruke, okrenite je, pomirišite kroz foliju i tek onda odlučite. Tih deset sekundi vas čuva od pokvarenog ručka i mučnine sutradan.

Kako da znam da li je mleveno meso pokvareno?

Sluzava površina, kiseo ili amonijačni miris i lepljivost na dodir su jasni znaci. Ako tečnost na dnu smrdi, meso bacite bez razmišljanja.

Koliko dugo mleveno meso može da stoji u frižideru?

U frižideru na 4 stepena izdrži jedan do dva dana. Ako ga ne spremate u tom roku, zamrznite ga odmah po dolasku kući.

Da li sivo mleveno meso znači da je pokvareno?

Ne nužno. Siva nijansa unutra dolazi od manjka kiseonika, ali ako prati neprijatan miris ili sluz, onda je za bacanje.

Šta vi prvo proverite na pakovanju, boju, rok ili dno? Napišite u komentarima koji vas je trik jednom spasao pokvarenog mesa.

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