Mnoge domaćice stavljaju ovu tabletu u zimnicu: Ne, to ne može da zameni konzervans

Domaćice koriste tabletu aspirina zbog acetilsalicilne kiseline koja zaista ima konzervirajuće dejstvo.

Kako je ova kiselina osnovna supstanca ove tablete, one jednostavno tabletu stave u zimnicu.

Prof. dr Tanja Petrović, sa Katedre za tehnologiju konzervisanja i fermentaciju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu svojevremeno je govorila o ovoj temi. Govoreći o pripremi zimnice, i pojasnila zašto tableta aspirina nije poželjan dodatak.

„Ali se ta vrsta konzervansa se u prehrambenoj industriji ne koristi već više od 30 godina. Znači, ona je isključena iz liste konzervanasa i ne koristi se u prehrambenoj industriji. Tableta aspirina treba da ima medicinsku ulogu kako ne bi potrošači koji, na primer, već konzumiraju aspirin prekomerno unosili ovu supstancu. Tako da, apsolutno, tablete aspirina ne preporučujemo za korišćenje“, naglasila je profesorka Petrović za RTS, a preneo danas.rs.

Koji su konzervansi ispravni?

Postoje samo dva komercijalno dostupna konzervansa. Jedan je natrijum benzoat, koji se koristi pod trgovačkim nazivom konzervans. Tu je i jedno sumporno jedinjenje, kalijum metabisulfit, koje domaćice dobro znaju pod trgovačkim nazivom vinobran.

Pored toga, napominje profesorka Petrović, mogu da se koriste fizički postupci konzerviranja hrane, pre svega pasterizacija. Ovaj postupak se veoma lako izvodi u kućnim uslovima.

Koje su nuspojave aspirina?

Nuspojave uzimanja aspirina uključuju gastrointestinalne čireve ili krvarenje, bolove u trbuhu, uznemiren želudac, žgaravicu, mučninu, povraćanje, gastritis, krvarenje, osip, glavobolju, grčeve, oticanje kože, gubitak sluha, oštećenje bubrega i zvonjavu u ušima.

Aspirin ne bi trebalo uzimati istovremeno s određenim lekovima, a to uključuje lekove kao što su razređivači krvi, poput varfarina ili heparina, diuretici, antiagregacijski likovi kao što je klopidogrel, ostali salicilati, kortikosteroidi, litijum, antidepresivi, fenitoin, ciklosporin.

