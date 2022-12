Mnogi ovo pogreše kad prave kupus salatu, tajna je u sastojku koji se dodaje na kraju

Kupus salata je neizbežna na našim trpezama. Odlično ide sa pečenjem ali i sa posnom trpezom, Samo jednim trikom, ili bolje rečeno, malom izmenom u redosledu dodataka biće bolja nego ona iz restorana.

Sastojci:

1 manja glavica kupusa

so, ulje, sirće (po ukusu)

šećer na vrh kašičice

Priprema:

Iseckajte sitno kupus, onako kako inače sečete, stavite u činiju, pa dodajte šećer. Promešajte i izgnječite rukama. Sipajte ulje, a potom i sirće i na kraju so. Dobro promešajte i prespite u manje činije.

Stavljanje soli na kraju je ključan sastojak svake dobre salate, i tu mnogi obično pogreše. Po navici prvo sipamo so u salatu, pa sirće i ulje, što dovodi do toga da so padne na dno, prenosi Super žena.

