Mnogi prave uvek istu grešku kada dinstaju meso: Jedan korak ne smete da preskočite kako bi uvek bilo sočno i meko

Priprema dinstanog mesa zahteva preciznost i razumevanje procesa kako bi krajnji rezultat bio sočan, nežan i pun ukusa. Iako izgleda jednostavno, jedna greška je vrlo česta: mnogi ljudi prebrzo prelaze na dodavanje tečnosti, zbog čega meso gubi teksturu i ukus.

Postignite neodoljivu mekoću koja će se topiti u ustima poput slatkiša – bez ikakvih grešaka

Postoji nekoliko finesa u pripremi dinstanog mesa, koji se moraju poštovati, kako biste bili sigurni da ćete uvek imati dobar rezultat. Odgovarajuća mesa za dinstanje su žilava mesa, teleća rebra i svinjska plećka.

Lepo je da dinstamo meso u šerpi sa debelim dnom, jer se toplota od vatre ravnomerno raspoređuje i nema opasnosti da meso zagori.

Klasično dinstanje prvo podrazumeva prženje mesa, kako bi se zapečatili sokovi u njemu, i kako ne bi iscurili u procesu kuvanja, ostavljajući meso previše suvim.

Nakon kratkog prženja mesa na visokoj temperaturi, dodaje se malo vode, ali ne i mnogo, kako se dinstanje ne bi pretvorilo u kuvanje. Proces dinstanja mesa traje dugo i odvija se u tihoj vatri.

Kod kuvanja se proizvodi vodena para, koja se lepi na poklopcu posude. Tamo se ona kondenzuje i i vraća u meso, čineći ga mekim i mirisnim.

(Espreso)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com