Mnogi preskaču ovo, jednu stvar obavezno uradite pre prženja jaja u tiganju

Jedna stvar koju treba da uradite pre prženja jaja u tiganju može da spreči lepljenje, a mnogi preskaču ovo.
Postoji hrana koja je lepljivija od druge. Luk je, na primer, lako očistiti nakon dinstanja, struganje ostataka jaja sa tiganja od nerđajućeg čelika je noćna mora. Ali postoji nekoliko jednostavnih trikova za čišćenje.
Jaja su prirodno lepljiva. Kada padnu na vrući tiganj, njihovi proteini se vezuju za metalnu površinu. Ali to nije jedini razlog. Većina tiganja ima sitne žlebove i pukotine koje se šire kada se zagreju. Jaja prodiru u ove pukotine i kako se tiganj hladi, zatvaraju se, zarobljavajući komadiće jajeta.
Kako najlakše očistiti zalepljena jaja?
Čišćenje tiganja od nerđajućeg čelika može biti teško, ali nije nemoguće.
Prokuvajte vodu direktno u tiganju da biste razbili veze proteina. Toplota će takođe pomoći da se ponovo otvore pukotine na površini i oslobode svi zarobljeni komadići jajeta. Ako sama voda nije dovoljna, dodajte sirće i pokušajte ponovo. Kada voda proključa, dodajte sodu bikarbonu.
Ostavite smesu da se ohladi, a zatim očistite tiganj mekim sunđerom ili krpom. Izbegavajte da koristite žičane četke ili abrazivna sredstva za čišćenje, jer će ona samo ogrebati površinu, što će učiniti da se hrana u budućnosti još više lepi.
Kako sprečiti lepljenje jaja?
Mnogi preskaču ovo, ali pravilna priprema tiganja od nerđajućeg čelika za prženje jaja je zaista teška. Jaja će se lepiti ako je tiganj previše vruć, ali i ako je previše hladan. Ali čak i tiganji sa neprijanjajućim dnom zahteva pripremu, a nerđajući čelik može učiniti čuda u pravim uslovima.
Ako pravilno zagrejete tiganj od nerđajućeg čelika, fenomen poznat kao Lajdenfrostov efekat stvara tanak sloj vazduha između tiganja i jajeta, uzrokujući da jaje klizi po površini.
Prethodno zagrevanje je jednostavan trik da se spreči lepljenje hrane za tiganj. Da biste proverili temperaturu, kapnite nekoliko kapi vode na zagrejani tiganj. Tiganj je pravilno zagrejan kada kapljice vode počnu da „plešu“ po površini – to je Lajdenfrostov efekat na delu.
Dodajte veću količinu ulja, sačekajte nekoliko trenutaka da se ulje zagreje, a zatim dodajte jaje. Kada je jaje u tiganju, možete podesiti temperaturu po potrebi.
Zapamtite, pravilna priprema vam pomaže da izbegnete oštećenja koja će dovesti do još većeg lepljenja u budućnosti.
