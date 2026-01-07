Moj tata obavezno stavlja jedan sastojak kada prži jaja – samo to im daje tako naročit i dobar ukus.

Moj tata je zaista vešt u pripremi jaja. Njegovi omleti su već legendarni i obično ih pravi za praznike ili neko posebno nedeljno jutro. On je majstor i kada su u pitanju pržena jaja na puteru sa hrskavim, čipkastim ivicama.

Kada je bio u poseti prošlog vikenda, saznala sam koje je njegova tajna za jaja (jer, ako ih jedete svakog dana, morate uneti malo kreativnosti). Tražio je javorov sirup. „Sirup? Zašto? Sa jajima?“ pitala sam. „Samo gledaj“, odgovorio je, pre nego što je obilno zalio svoju tek pripremljenu kajganu. Posmatrala sam ga – s blagim osećajem užasa, da budem iskrena – dok je objašnjavao da su to najbolja jaja koja ću ikad probati, jer slatkoća javorovog sirupa iznenađujuće dobro ide uz inače blage proteine iz jaja.

Bila sam previše šokirana da bih odmah isprobala ovu neobičnu kombinaciju, ali danima kasnije nisam mogla da je izbacim iz glave, pa sam odlučila da je vreme da pokušam.

Bila sam malo nervozna, ali posle prvog zalogaja, shvatila sam – ipak ima smisla. Robusna slatkoća i karamelaste note javorovog sirupa se savršeno slažu sa bogatim ukusom žumanceta. Posle nekoliko zalogaja, dodala sam malo crnog bibera za dodatnu dubinu, ali sve u svemu, moram ovom doručku dati odličnu ocenu.

(thekitchn.com/Lindsay Funston)

