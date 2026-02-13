Prženice, ali od palente i sa sirom - brzo i jednostavno jelo za doručak ili večeru koje nikog ne ostavlja ravnodušnim!

Najbolja brzinska večera ili doručak – prženice od palente sa sirom posle kojih ćete polizati prste.

Jednostavane i ukusne prženice od palente.

Ako ti se jede nešto različito, a istovremeno brzo i zasitno, ove prženice od palente punjene sirom su odlična ideja. Ne radi se o klasičnim prženicama od hleba — ovde je osnova palenta, koja daje posebnu teksturu i bogat ukus. Možeš ih praviti za doručak, večeru ili kao topao zalogaj uz salatu. Često završe kao omiljeni recept u domaćinstvu jer su mekane iznutra, a spolja lepo zapečene.

Kada se palenta skuva i pomeša sa ostalim sastojcima, smesa se oblikuje kašikom i prži na masnoći — krajnji rezultat su prženice koje su hrskave i aromatične, sa finom notom sira i dodataka koje voliš.

Recept:

Skuvaj palentu od 2 šolje palente, vode, soli i malo ulja.

Zatim u prohlađenu palentu dodaj 1 šolju jogurta, 4 jaja, 1 prašak za pecivo, 2 kašike brašna, malo bibera, origano, 150 g seckanog suhomesnatog po izboru, i 150 g tvrdog belog sira.

Vadite kašikom i pržite na zagrejanom ulju. Možete ih i peći u zagrejanoj rerni na 200 °C oko 15 minuta, u plehu obloženom papirom za pečenje.

Ove prženice su odlična kombinacija jednostavnih sastojaka i srdačnog ukusa. Idealne su kada želiš malo drugačiji obrok koji je i jednostavan za pripremu.

Prijatno!

(YouTube/Kuhinja Valentina Mašković)

