Najbolja brzinska večera: Recept sa krompirom pravi se za 10 minuta, ukusno i jednostavno (video)

Ovaj recept sa krompirima sigurno će se dopasti svima. Jednostavna i ukusna, najbolja brzinska večera sprema se za samo 10 minuta.

Kako pripremiti ukusno a ujedno i jednostavno jelo sa krompirom? Ovo je najbolja brzinska večera koju možete da napravite.

Ovo je jedan veoma jednostavan i u isto vreme veoma ukusan recept, pečeni krompir sa ovim dodacima ima fenomenalan ukus.

Pečeni krompir u rerni može da bude pravi delikates a može i da završi kao neukusan prilog, pun ulja, sirov i tvrd iznutra, a sav mekan i bez korice spolja. Razlog tome mogu biti tri glavne greške, za koje mnoge domaćice i ne znaju da se mogu lako izbeći ako slede uputstva u prilogu. Ovaj najbolji recept će vas oduševiti svojim fantastičnim ukusom i sigurno će se dopasti svima!

Najbolja brzinska večera – Sastojci:

Krompir 4-5 kom.

Crni biber, paprika, sušeni beli luk

Maslinovo ulje

Jaja 4 kom.

Pavlaka 200 gr.

Mladi luk

Čeri paradajz

So

Kobasica

Sir 100 gr.

Peršun

Priprema:

Krompir isečete na krugove, da dobijete izgled malo debljeg čipsa. Zatim poređate u posudu za pečenje, začinite i pouljite vaš krompir, pa dobro promešate i stavite da se peče na 200 stepeni, 2 minuta.

Umutite 4 jaja i pavlaku, pa ubacite mladi luk, čeri paradajz, začinite, sve lepo promešate i prelijete preko pečenog krompira.

Na kraju preko svega seckate kobasicu i narendate kačkavalj.

Sada opet vratite u rernu na 180 stepeni još 15-20 minuta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com