Najbolja brzinska večera: Recept sa krompirom pravi se za 10 minuta, ukusno i jednostavno (video)

Ovaj recept sa krompirima sigurno će se dopasti svima. Jednostavna i ukusna, najbolja brzinska večera sprema se za samo 10 minuta.
Kako pripremiti ukusno a ujedno i jednostavno jelo sa krompirom? Ovo je najbolja brzinska večera koju možete da napravite.
Ovo je jedan veoma jednostavan i u isto vreme veoma ukusan recept, pečeni krompir sa ovim dodacima ima fenomenalan ukus.
Pečeni krompir u rerni može da bude pravi delikates a može i da završi kao neukusan prilog, pun ulja, sirov i tvrd iznutra, a sav mekan i bez korice spolja. Razlog tome mogu biti tri glavne greške, za koje mnoge domaćice i ne znaju da se mogu lako izbeći ako slede uputstva u prilogu. Ovaj najbolji recept će vas oduševiti svojim fantastičnim ukusom i sigurno će se dopasti svima!
Najbolja brzinska večera – Sastojci:
- Krompir 4-5 kom.
- Crni biber, paprika, sušeni beli luk
- Maslinovo ulje
- Jaja 4 kom.
- Pavlaka 200 gr.
- Mladi luk
- Čeri paradajz
- So
- Kobasica
- Sir 100 gr.
- Peršun
Priprema:
Krompir isečete na krugove, da dobijete izgled malo debljeg čipsa. Zatim poređate u posudu za pečenje, začinite i pouljite vaš krompir, pa dobro promešate i stavite da se peče na 200 stepeni, 2 minuta.
Umutite 4 jaja i pavlaku, pa ubacite mladi luk, čeri paradajz, začinite, sve lepo promešate i prelijete preko pečenog krompira.
Na kraju preko svega seckate kobasicu i narendate kačkavalj.
Sada opet vratite u rernu na 180 stepeni još 15-20 minuta.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com