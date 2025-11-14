Najbolja domaća pogača: Ne mesi se, nema kvasca i gotova je začas – a kuća miriše kao pekara (video)

Nestalo vam je hleba u kući? Najbolja domaća pogača rešava stvar! Jednom kada je napravite i vidite koliko se lako, brzo i jednostavno sprema, hleb vam više neće pasti na pamet. Mekana je kao pena, bez kvasca, a opet zadržava pravi, tradicionalni ukus – samo u bržoj verziji.

Ono što ovu pogaču izdvaja jeste savršena kombinacija brzine i ukusa. Dok drugi recepti traže kvasac i vreme da testo naraste, ovde je sve jednostavnije – par osnovnih sastojaka, par poteza i već imate na stolu mirisnu, toplu pogaču. Upravo zato mnogi kažu da je ovo najbolja domaća pogača, jer spaja tradiciju i praktičnost u jednom zalogaju.

Najbolja domaća pogača – brzo rešenje za ljubitelje pravog ukusa

Idealno rešenje za sve one koji obožavaju pogaču, a nemaju mnogo vremena da čekaju da testo naraste. Upravo zato ovaj recept za najbolju domaću pogaču osvaja na prvi zalogaj – jednostavan je, brz i daje savršen rezultat.

Znate i sami da je testo najbolje dok je vruće, mirisno i mekano, pa zato pratite korake i uživajte u pripremi koja traje svega nekoliko minuta. Bez kvasca, a opet sa onim poznatim, tradicionalnim ukusom, ova pogača postaće vaš novi favorit za svaku priliku.

Potrebno je:

– 400 gr brašna

– 50 ml kisele vode

– 1 prašak za pecivo

– malo sode bikarbone

– 200 ml jogurta

– so

– 3 kašike maslinovog ulja

Priprema:

U vanglu sipati brašno i prašak za pecivo, vodu, ulje, jogurt, so i zamesiti testo varjačom. Istresti na sto i razviti oklagijom pogaču, debljine prsta, i malo probosti viljuškom na par mesta. Odmah staviti u vruću rernu na 220 stepeni C i peći oko 35 minuta da porumeni.

Ako tražite recept koji spaja brzinu, jednostavnost i pravi domaći ukus, onda je ovo zaista najbolja domaća pogača. Bez čekanja da testo naraste, bez komplikacija – samo mekana, mirisna i savršeno topla pogača koja će vam zameniti hleb i osvojiti celu porodicu. Probajte jednom i biće vam jasno zašto je baš ona idealno rešenje za svaku priliku.

